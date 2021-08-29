南加橙縣這城市發生性侵 去年也曾發生兩起 警籲協尋嫌犯

圖為去年1月和4月該地區發生的性侵嫌犯畫像。（警方圖片）

一名婦女29日早上報警表示，在橙縣 阿里沙维埃荷市（Aliso Viejo）的Pacific Park Drive和Alicia Parkway地區附近發生性侵 犯。該地區靠近去年Woodfield公園附近兩起性侵案的發生地。

據警方消息，受害者是一名40多歲的婦女，她報警表示，襲擊發生在28日晚上約11點。當她獨自在該地區行走時，一名嫌犯從後面靠近她，抓住她並將她拖入Aliso Creek Trail附近的灌木叢中。該女子當時失去知覺，醒來時嫌犯已不在。由於當時的情況，受害人無法描述嫌犯情況，也無法描述她被拖進灌木叢後發生的事情，但她正在全力配合調查員。

29日警方對發生襲擊的地區徹底搜查，並將與橙縣犯罪實驗室合作，以確定是否可以收集到嫌犯的DNA 。如收集到DNA，將對其進行分析以確定是否與2020年事件中的DNA匹配。

橙縣警局局長Don Barnes指出，「確定此人身份且沒有機會再次攻擊，這一點至關重要」，「雖然我們的調查人員繼續不知疲倦地試圖確定這名嫌犯，但懇請社區如有任何信息分享挺身而出」。

線民可致電：714-647-7419或714-647-7000，或慝名舉報給止罪熱線： 1-855- TIP-OCCS。