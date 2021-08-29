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南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起疑緃火引起

記者啟鉻／綜合報導
內陸Chaparral fire燃燒1400餘英畝，僅控制10%。（河濱縣消防局提供）
內陸Chaparral fire燃燒1400餘英畝，僅控制10%。（河濱縣消防局提供）

百餘名消防員29日繼續奮戰南加內陸河濱縣（Riverside County）Chaparral fire火場，這場大火28日發生在茉莉塔市（Murrieta）附近，在克利夫蘭國家森林邊緣，已經蔓延超過1400英畝，僅控制約10%。至少一名消防員在救火中受傷，兩棟建築物被野火摧毀。

截至29日，要求當地部分居民強制撤離的命令，和針對部分地區的居民提出的警告仍然有效

連日以來，南加內陸地區發生多次野火，警方懷疑有人縱火，正在調查中。

Chaparral fire野火發生在28日午後約12時38分，位於La Cresa縣屬地，燃火濃煙散布在橙縣南部、河濱縣及聖地牙哥縣部分地區，燃燒面積已經達1425英畝。

大約150名主要來自加州森林防火廳、河濱縣消防局消防員在現場撲火。至少有一名消防員在撲火中受輕傷，兩棟建築物被大火摧毀，消防局未說明遭摧毀建築物中是否有住宅。目前火場周邊社區的數百居民已經撤離。

連日來，內陸發生多起野火，25日午後發生South fire，位於聖伯納汀諾縣Lytle Creek路，在Duncan Canyon街北部，野火蔓延逾800英畝，摧毀至少18棟建築，包括部分民宅，數百居民撤離，逾百名消防員參與撲火。在South fire開始後不久，另一處內陸野火發生在河濱縣班寧高中（Banning HS）附近，燃燒面積約160英畝。部分居民接到撤離令。兩處野火目前均已得到完全控制。

24日午後河濱一個縣屬地Anza突發野火，蔓延70多英畝，對周邊社區形成威脅。約有200名消防員在現場撲火，野火已經控制。

南加 加州 聖地牙哥

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