我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

下落曝光？網瘋傳趙薇連夜包機飛法國酒莊

劉冰出新書 半世紀捐贈行善

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯出版界、文化界前輩劉冰先生最近出版新書「送人玫瑰，手留餘香」，短短200頁，總結其超過半個世紀的捐贈。（記者楊青／2019攝影）
洛杉磯出版界、文化界前輩劉冰先生最近出版新書「送人玫瑰，手留餘香」，短短200頁，總結其超過半個世紀的捐贈。（記者楊青／2019攝影）

洛杉磯出版界、文化界前輩劉冰最近出版新書「送人玫瑰，手留餘香」，短短200頁，總結其超過半個世紀的捐贈。

劉冰這些年的捐贈，遍布兩岸三地以及美國各大博物館圖書館、大學和研究機構，包括上海知名書畫社朵雲軒、陝西歷史博物館、四川博物館、華美博物館、中國印刷博物館、上海新聞出版博物館、漢廷頓圖書館、洛杉磯加大、南加大、加州理工大學、爾灣加大、三原于右任紀念館等，均有他的祖傳和珍藏捐贈。

出生於上海慈善之家的劉冰，繼承了家族好善樂施的基因，他的外太公張笙香公諱仲照，當年在上海將收藏的一至1萬號申報無償捐贈給申報，填補了申報歷史空白；祖父在上海南市為振興商業投入人力物力，每年冬季一定設立施粥站，救濟貧寒，祖母篤信佛教，經常布施；父親劉雅農則將家中住宅、工廠房屋無償出借設立明德女中和基本小學，解放後全部歸人民政府所有；母親在台灣捐助佛教，贊助創立智光商業職業學校。高齡九旬的劉冰退休前經營蒙特利公園市長青書局和文化廣場數十年，珍貴捐贈跨越教育、文化和社會各界。

劉冰在新書「送人玫瑰，手留餘香」序言中寫道，「我沒有多少金錢，但我相信捐贈也是財富。人死了，放在匣子裡或楠木棺材裡，錢都帶不走，捐贈則可以讓別人為你保存財富，跟社會大眾共用，人擁有再好的東西，也只是暫時的保管者」，他說自己是有福分的人，擁有豐富的人生和經歷，有緣分去獲得一些大家喜歡的東西，並活到了別人羡慕的高壽，但高壽如彭祖也有離去的時候，何不趁自己耳聰目明的時候就把所有的東西整理一下，該扔的扔，該捐的捐，方才不枉人生瀟灑地走了一回。

好友項慧芳在新書中這麽評價：一個人偶爾做好事是良心發現，一個人一生不斷行善是靈魂高尚。

2019年4月陝西歷史博物館為劉冰（中）捐贈于右任千字文移交儀式在上海舉行。（長...
2019年4月陝西歷史博物館為劉冰（中）捐贈于右任千字文移交儀式在上海舉行。（長青文化基金會）

博物館 洛杉磯加大 圖書館

上一則

意廬文華書畫講堂2021師生聯展開幕

延伸閱讀

洛縣圖書館開放免費疫苗站 呼籲12歲以上兒童接種

洛縣圖書館開放免費疫苗站 呼籲12歲以上兒童接種
上海對歐盟服裝進口額 較出口高1倍

上海對歐盟服裝進口額 較出口高1倍
華美博物館與華埠圖書館合辦線上說故事：我夢見婆婆

華美博物館與華埠圖書館合辦線上說故事：我夢見婆婆
舊金山圖書館全部分館重開 歡迎讀者回來

舊金山圖書館全部分館重開 歡迎讀者回來
歡迎讀者回來 舊金山圖書館全部重開

歡迎讀者回來 舊金山圖書館全部重開
影／南加最美博物館The Broad 展品令人驚艷

影／南加最美博物館The Broad 展品令人驚艷

熱門新聞

一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

2021-08-23 18:36
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50
南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

2021-08-25 02:15

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗
美軍炸毀CIA在阿富汗最後前哨基地 防機密外洩

美軍炸毀CIA在阿富汗最後前哨基地 防機密外洩