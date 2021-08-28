劉冰出新書 半世紀捐贈行善

洛杉磯出版界、文化界前輩劉冰先生最近出版新書「送人玫瑰，手留餘香」，短短200頁，總結其超過半個世紀的捐贈。（記者楊青／2019攝影）

洛杉磯出版界、文化界前輩劉冰最近出版新書「送人玫瑰，手留餘香」，短短200頁，總結其超過半個世紀的捐贈。

劉冰這些年的捐贈，遍布兩岸三地以及美國各大博物館 、圖書館 、大學和研究機構，包括上海知名書畫社朵雲軒、陝西歷史博物館、四川博物館、華美博物館、中國印刷博物館、上海新聞出版博物館、漢廷頓圖書館、洛杉磯加大 、南加大、加州理工大學、爾灣加大、三原于右任紀念館等，均有他的祖傳和珍藏捐贈。

出生於上海慈善之家的劉冰，繼承了家族好善樂施的基因，他的外太公張笙香公諱仲照，當年在上海將收藏的一至1萬號申報無償捐贈給申報，填補了申報歷史空白；祖父在上海南市為振興商業投入人力物力，每年冬季一定設立施粥站，救濟貧寒，祖母篤信佛教，經常布施；父親劉雅農則將家中住宅、工廠房屋無償出借設立明德女中和基本小學，解放後全部歸人民政府所有；母親在台灣捐助佛教，贊助創立智光商業職業學校。高齡九旬的劉冰退休前經營蒙特利公園市長青書局和文化廣場數十年，珍貴捐贈跨越教育、文化和社會各界。

劉冰在新書「送人玫瑰，手留餘香」序言中寫道，「我沒有多少金錢，但我相信捐贈也是財富。人死了，放在匣子裡或楠木棺材裡，錢都帶不走，捐贈則可以讓別人為你保存財富，跟社會大眾共用，人擁有再好的東西，也只是暫時的保管者」，他說自己是有福分的人，擁有豐富的人生和經歷，有緣分去獲得一些大家喜歡的東西，並活到了別人羡慕的高壽，但高壽如彭祖也有離去的時候，何不趁自己耳聰目明的時候就把所有的東西整理一下，該扔的扔，該捐的捐，方才不枉人生瀟灑地走了一回。

好友項慧芳在新書中這麽評價：一個人偶爾做好事是良心發現，一個人一生不斷行善是靈魂高尚。