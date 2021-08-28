華埠服務中心將在阿罕布拉市建醫療中心

周本立向華埠服務中心遞交象徵性支票。（記者王若然／攝影）

在加州 49區眾議員周本立 (Ed Chau)的幫助下，華埠 服務中心（Chinatown Service Center）獲得加州政府350萬元補助款，將在阿罕布拉 市（Alhambra）修建一個醫療中心，28日召開記者會宣布了該項好消息。

周本立說，這筆資金是加州政府預算的一部分，對於入選的社區非盈利性項目提供一次性約350萬元補助款。他將此信息告知了華埠服務中心，然後該中心將在阿罕布拉興建醫療中心計畫書遞交給州政府，經過加州政府相關人員的審閱，批准撥款給華埠服務中心作為興建資金的一部分。

華埠服務中心執行長伍競群感謝周本立的幫助，他介紹新醫療中心利用阿市Main街上的原Nissan店面改建，該店面已經荒廢了約四、五年。華埠服務中心將在該建築基礎上，重新裝修、調整，改建成為醫療中心，屆時提供眼科、小兒科、牙科、醫療等綜合服務。此外，將增加一個咖啡餐廳，設有室內、外餐桌椅。改建後的醫療中心約佔地3萬6000呎。

伍競群說，目前項目設計圖還在阿市府商議，希望能在三個月後拿到修建許可證，整個工期需要一年至一年半，預計2023年第一、二季度建成，整個項目耗資約1500萬元。

周本立讚揚華埠服務中心服務社區50年有成，他回憶自己剛來加州時，還曾在該中心當過志願者。他說，「尤其是在疫情期間，像華埠服務中心這樣服務社區中弱勢群體的機構顯得尤為重要。我讚揚華埠服務中心一直以來的工作，幫助他們獲得加州撥款，我很自豪。」

參加了當天記者會的還有阿罕布拉市華裔市長黃幼平（Katherine Lee），副市長Jeffrey Koji Maloney，市議員Adele Andrade Stadler。阿罕布拉市前市長沈時康、羅省中華會館主席廖美華等。