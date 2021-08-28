全球僑校學生作文比賽延長報名

全球僑校作文比賽宣傳畫。（僑委會）

中華民國僑務委員會為提升僑校學生學習華語文興趣，結合人工智慧 的技術，首次舉辦「僑務委員會2021年全球僑校學生作文比賽」，比賽第一名獎學金1,000美元，為鼓勵更多僑校學生參加，報名時間截止時間延長至9月30日截止。

凡年滿6歲至18歲之僑務委員會立案/備查之海外僑校在學學生(不含持有中國 大陸護照者)可報名參賽。本次比賽採初賽、複賽兩階段賽制,分基礎組、進階組等2組比賽。均採線上報名及比賽，初賽時間延長為9月8日至9月30日，複賽暫定於10月30日至31日。

另為讓學生熟悉線上寫作，特安排在比賽平臺提供參賽者賽前練習，線習後可即時看到系統評分和評語，賽前練習成績不列入比賽成績。賽前練習時間亦同步延長至9月30日，初賽截止時間亦延長至9月30日。

每組複賽成績前5名者可獲頒獎學金及獎狀，每組第一名1,000美元、第二名700美元、第三名550美元、第四名450美元、第五名400美元,各組並增列三名佳作，可獲頒獎狀。活動比賽簡章、比賽規則及相關說明請參閱「全球華文網」比賽專區(網址:Composition.Taiwan-World.Net)，歡迎海外僑校學生來挑戰。