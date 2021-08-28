世報理財講座：房產結合人壽保險可有效省稅

紐約人壽公司專業顧問朱坤分享房產規劃管理。（線上截圖）

世界日報28日主辦「牛年理財線上講座」，紐約人壽公司專業顧問朱坤（Linda Zhu）分享房地產投資 管理規劃，強調房產規劃有技巧，結合房產及人壽保險 可以有效省稅，建議華人在購房前，應事先規劃好如何退場。

朱坤解析當前南加州房地產火熱的原因說，近期房價飆升主要是受到低利率刺激及通貨膨脹的壓力。個人房貸利率到了近來歷史最低點，為購屋者及現有的房產重貸創造更多條件。由於通貨膨漲壓力，物價持續上漲，越來越多投資者將投資目光轉移到房產，大家也對如何做好房產規劃更加重視，以為求得市場保值及增值。

朱坤提到民眾通常會遵守三個三原則：首購屋傾盡三分之二以上的儲蓄做購屋、一般家庭用三分之一收入付每月房貸、用三分之二的工作年限來付清房貸。因此多數人都會將資產用在房產上，但她發現有些華人在美國購置房產時，仍是套用亞洲式買房觀念。

朱坤強調，在中國大陸購置房產沒有遺產稅，也沒有增值稅。但美國稅務複雜，有遺產稅及增值稅，且稅務跑不掉。因此在購房前最好也將稅算進成本當中，事前規劃應該如何退場。建議善用朝代信託將資產分割，並諮詢專業人士衡量到底可避免繳交哪種稅，在合情合理合法的情況下以，將應課稅的金額降至最低點。

她也提到，對於中產階級的家庭來說，房產是很大的資產，若要避免遺產稅或增值稅，在過世後可將這資產留給孩子。若是自己在中產階級退休 後需要用錢，可多利用社安金、IRA退休帳戶等工具。朱坤強調，有些終生人壽保險的產品有能力模仿Roth IRA的模式，在未來提取時照常免稅，「人壽保險只要不碰到遺產稅都不需要繳稅」。

然而，買賣房產到底該用個人名義還是合夥人名義取得擁有權？朱坤表示，個人擁有房產的好處是方便管理、主控權大，但缺點是責任債務風險也大。以合夥人形式持有房產同樣有利於管理方便。對於有資金能力但缺乏經驗的人來說，建議考慮使用「有限合夥人」形式擁有房產，因此可以無須事必躬親，也不需擔憂除了自己投資部分之外的責任風險。

在投資房產上，華人該如何合情合理收穫並傳承自己的投資成果？紐約人壽的律師兼會計師周恩明（Alan Chow）參加線上講座表示，民眾可考慮使用朝代信託，用信託加上保險的方式省稅。除此之外，若有租售房產，房東也可將租金放入信託內，並使用該租金付保費，不需要額外掏錢付保費。另也有其他產品可融合房產及人壽保險，以獲得省稅的功效並同時保護合法隱私。

針對中產階級的家庭，他建議口袋中的錢可做出三種運用：第一、善用Roth IRA退休帳戶；第二、買州政府債券，不用此項工具回報較低；第三、善用人壽保險產品，以支付保費累積出一筆現金，在退休之後領取不需繳稅。