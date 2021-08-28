南加5歲男孩遭山獅攻擊受傷 「兇手」已遭射死

卡拉巴薩斯(Calabasas)有一隻山獅，26日突然攻擊在住家前院玩耍的一名五歲男孩釀成重傷。（KTLA 5）

警方28日指出，在卡拉巴薩斯(Calabasas) 有一隻山獅突然攻擊在住家前院玩耍的五歲男孩，導致受害人上半身多處重傷。這是洛杉磯 縣超過25年以來，首例證據確鑿的一起山獅攻擊人類事件。

據執法人員說，這隻山獅約65磅重，26日上午10時45分左右攻擊五歲男孩，被害男孩的頭頸及上半身咬傷。男童母親見狀，趕緊將這頭山獅趕走，並將孩童送往醫院急救，目前傷勢狀況穩定，不構成生命威脅。

根據外媒報導，社區消息來源稱案發地點疑似在卡拉巴薩斯及馬里布的Monte Nido社區。聯邦魚類與野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）人員調查案發現場，發現這隻攻擊性強的山獅仍然蹲坐在住宅的院內。為了大眾安全著想，管理局人員只能當場將牠射死。

在槍斃這隻山獅後的20分鐘，另兩隻山獅隨即出現。一隻為成人年紀的山獅P-54，另一隻為小隻的65磅重山獅。經過警方調查，證實被管理人員射死的山獅，就是攻擊五歲男孩的「兇手」，也是山獅P-54的孩子。

根據聯邦魚類與野生動物管理局，洛杉磯縣自1995年起，沒有山獅攻擊人的案例發生。在加州 ，山獅攻擊人類的行為非常罕見。