河濱縣汽車淫賊被抓
一名37歲的非裔男子日前因涉嫌綁架和性侵犯而被捕，這名男子名叫布朗(Louis Edward Brown)，7月底在河濱縣涉嫌襲擊一名散步的婦女。嫌犯平時住在他的雪佛蘭汽車裡面。
據報導，這起事件發生在7月31日凌晨2點左右，當時受害者走在Mission Inn道和Mount Rubidoux路附近。河濱警方稱，她被嫌犯脅迫上車並遭到性侵犯。
警方開始調查並與其他執法機構交流有關犯罪和嫌疑人的信息。巴沙迪那警局的一名警探隨後與調查人員分享了一條線索，讓他們找到了嫌疑人。
Louis Edward Brown是Mira Loma的居民，他在26日被捕。警方認為布朗住在他的雪佛蘭Silverado汽車裡面，車子後面的門，除非前排乘客門打開，否則不會打開。
Brown表示，他最近幾個月在河濱縣也性侵過其他女性，調查人員認為，可能還有更多沒有站出來的嫌疑人受害。
任何知曉有關此案Brown其他信息的人們，都應通過951-353-7950或 [email protected]，或 951-353-7121或[email protected] 與警探 Stacie Ontko 聯繫。
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