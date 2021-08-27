37 歲的男子Louis Edward Brown日前因涉嫌綁架和性侵而被捕。（警方提供）

一名37歲的非裔 男子日前因涉嫌綁架和性侵 犯而被捕，這名男子名叫布朗(Louis Edward Brown)，7月底在河濱縣涉嫌襲擊一名散步的婦女。嫌犯平時住在他的雪佛蘭汽車 裡面。

據報導，這起事件發生在7月31日凌晨2點左右，當時受害者走在Mission Inn道和Mount Rubidoux路附近。河濱警方稱，她被嫌犯脅迫上車並遭到性侵犯。

警方開始調查並與其他執法機構交流有關犯罪和嫌疑人的信息。巴沙迪那警局的一名警探隨後與調查人員分享了一條線索，讓他們找到了嫌疑人。

Louis Edward Brown是Mira Loma的居民，他在26日被捕。警方認為布朗住在他的雪佛蘭Silverado汽車裡面，車子後面的門，除非前排乘客門打開，否則不會打開。

Brown表示，他最近幾個月在河濱縣也性侵過其他女性，調查人員認為，可能還有更多沒有站出來的嫌疑人受害。

任何知曉有關此案Brown其他信息的人們，都應通過951-353-7950或 [email protected]，或 951-353-7121或[email protected] 與警探 Stacie Ontko 聯繫。