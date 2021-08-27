南加連環搶劫悍匪落網 十天八市搜刮數千元現鈔

嫌犯從收銀機抽屜撈取現金塞進褲袋。（KTLA電視截圖）

最近十天在洛杉磯 縣和橙縣八城市的加油站 、便利店等處，涉嫌七起持械搶劫、搜括現金數千元的嫌犯26日落網。長堤 警局在市內開展了專項搜捕行動，當接獲線報嫌犯正在駕車停在交通停車標誌前時，警員迅速出擊拿下嫌犯，過程中沒有發生打鬥。但嫌犯身上攜有一把上膛的手槍，據信是在最近搶劫案中使用的武器。

洛杉磯縣警局（LASD）重案組獲悉，最近十天在諾瓦克（Norwalk）、惠提爾（Whittier）、長堤（Long Beach）、唐尼（Downey）、拉派瑪（La Palma）、普安那公園（Buena Park）、爾灣（Irvine）和柯斯塔梅沙（Costa Mesa）等城市，發生了一系列針對 Arco 加油站、AMPM 和 7-11便利店的武裝搶劫。大都會專案組調查員在長堤警局、唐尼警局、拉派瑪警察局和諾瓦克警站的協助下，獲取了這名涉嫌一系列搶劫案的男性嫌犯的信息。在調查過程中，警方了解到此嫌又犯下了八起搶劫案，合計至少15案。

目前，嫌犯被關入洛杉磯縣監獄，他因搶劫罪被拘捕，保釋金設為20萬元，首次出庭定於8月30日在諾瓦克法院（Norwalk Court）應訊。