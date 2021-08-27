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南加PCC下重手 9月30日起憑疫苗接種證明才准進校

記者丁曙／巴沙迪那報導
PCC下重手：9月30日起憑疫苗接種證明或有效豁免才能進入校園 。（PCC提供）
PCC下重手：9月30日起憑疫苗接種證明或有效豁免才能進入校園 。（PCC提供）

最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）本周開學上課，在保持高標準公共安全的同時，邁出了恢復正常生活的第一步，其中最重要的是COVID-19 疫苗接種計劃：從 9 月 30 日開始，只有提交了疫苗接種證明（Proof of COVID-19 vaccination）或獲得有效豁免（Valid exemption）的學生和員工，才能獲准進入校園接受教學或服務。

PCC疫苗接種計劃得到多項配套措施的支持，包括每週免費的COVID-19 測試、室內公共場所和戶外團體強制戴口罩、每個辦公室和教室的空氣淨化裝置、改進的暖通空調和清潔協議，以及在可行的情況下提供遠程學習和服務的支持。此外，提交 COVID-19 疫苗接種記錄證明的學生，還將收到一張價值 200元的 Visa禮品卡，可以在他們認為方便時使用。

PCC校長Erika Endrijonas 說，為今年秋季學期做好準備，需要靈活性和耐心相結合。Delta 變體病毒爆發證明人們還沒有走出困境。學校採取的步驟簡單有效，只要師生員工同心協力，就可以克服COVID-19流行病。

除了促進公共衛生的措施外，學院還為所有學生提供了額外的經濟支持。所有學生都獲得了150元的書店禮券，用於購買教科書和其他教育用品，以及公共交通乘車證（U-PASS）。在執行該計劃的第一周，超過 4500名 PCC 學生在學校書店花費了近 70萬元購物，並且分發了550多張公共交通乘車證。自大流行開始以來，學院通過聯邦救濟計劃向學生發放了超過 1320 萬元資金。

從政府接種疫苗的第一天起，PCC 就成為面向公眾的 COVID-19疫苗接種點。今年春天，巴沙迪那市的居民在校園停車場接受了疫苗注射，並在夏季與 Rite Aid 和 Safeway 合作，在校園內為學生、教職員工和社區民居提供免費診所服務。

最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院。（記者丁曙／攝影）
最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院。（記者丁曙／攝影）

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