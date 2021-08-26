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美國食品供應商缺工又缺貨 送達率只剩50%

編譯組／綜合報導 

美國有越來越多的食品供應商，無法按時將生鮮食物與其他貨品送到店家。按時送達率雖然還有50%，但已經遠低於先前的90%，背後原因除了疫情引發的缺工潮，第一線配送人員非常難找，還有進口食材因為航運塞車而無法按時到貨。在缺人又缺貨的情狀下，零售店架上無貨可賣的狀況，恐怕還要繼續好一陣子。 

北美最大的躉售食品供應商Sysco Corp.日前發布聲明，因為需求遠大於供給，因此必須忍痛回絕部分訂單。這家總部位在休士頓的企業還說，關鍵食材雞肉、豬肉都在漲價，連外帶的紙袋都因為紙缺貨而漲價。需要大量人力的裁切食料，如培根、肋排、雞翅、胸肉，也難以趕上需求。 

Sysco執行長霍里坎（Kevin Hourican）稍早表示，美國部分地區的缺工現象特別嚴重，而需求又遠大於供應，因此他們必須很抱歉地跟客戶說，他們訂的貨恐怕難以按時送達。 

洛杉磯時報報導，另一家大型躉售商United Natural Foods Inc.則表示，因為乳酪、椰子水、香料等外國食材的進口延誤，以及缺工，都讓他們難以按時交貨。公司表示，他們正在尋求其他供應商以彌補短期缺貨，並希望能在秋冬之際逐漸改善，讓零售客戶的貨架不再空空如也。 

分析零售業供應鏈的DecaData分析，因為零售業者都在囤貨以備年底長假銷售旺季，因此訂單越來越多，超出生產商的供應能量。所以7月的限制訂單貨量，件數才會比1月多了一倍。 

分析顯示，自從疫情爆發以來，因為政府不斷祭出補貼方案，加上到班工作的意願越來越低，因此第一線的缺工情況越來越嚴重。Sysco雖然提供推薦與入職獎金，與不離職獎金，但倉庫作業員與卡車司機還是缺人。 

紐約的躉售商Baldor Specialty Foods，其資深副總裁Benjamin Walker就說，整個食品業都面臨嚴重缺工的危機，現在的缺口是他工作16年來最大的一次，而且看來短期內都無法填補。他還說，找個貨車駕駛比登天還難，加上貨運費用日日高升，原本準時到貨率還有90%，但現在只剩50%，而且這種情況應該還會拖上一陣子。

美國 疫情 零售業

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