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南加內陸野火燃燒約700英畝 摧毀18棟建築 數百人撤離

記者啟鉻／綜合報導
消防員在South fire火場。（消防局提供）
消防員在South fire火場。（消防局提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）野火South fire在26日上午已經燃燒約700英畝，摧毀至少18棟建築，居民數百人撤離。據最新消息稱野火蔓延勢頭已經減弱。另外兩處野火發生在河濱縣一所高中附近及縣屬地，無人員傷亡報導。火災原因正在調查中。

South fire野火起於25日午後約1時40分，位於聖伯納汀諾縣Lytle Creek路，在Duncan Canyon街北部，野火危及周邊600棟建築近千居民可能需要撤離。截至26日上午，已經摧毀至少18棟建築，包括部分民宅，數百居民開始撤離。加州消防局表示，野火猛烈程度已經減弱，消防人員為阻止火勢蔓延，構築阻燃障礙。火災原因正在調查中，未有人員傷亡報導。

接到撤離令的社區位於Glen Helen Parkway以北，Sierra街和Lytle Creek路以東，15號公路以西地點。

就在South fire25日開始後不久，另一處內陸野火發生在河濱縣班寧高中（Banning HS）附近，火警時間是當日午後約2時20分，燃燒面積約160英畝，部分居民接到撤離令。截至午後5時40分，野火完全控制，居民撤離令解除。當地消防局說，有20多名消防員現場滅火。

24日午後河濱一個縣屬地突發野火，蔓延70多英畝，對周邊社區形成威脅，部分居民接到撤離令。約有200名消防員在現場撲火，野火已經控制。

野火發生在河濱縣西南部，位於縣屬地安扎（Anza）地區。火警時間是24日午後1時38分，靠近Gulley View街和Rock Canyon路交匯處。河濱縣警局發言人馬提尼茲表示，火場周邊部分住戶撤離，野火控制後已返回家裡。

據稱，起初野火燃燒2-3英畝，進而在24日午後4時前蔓延至50畝，截至午後5時30分，燃燒至75畝。火場北部是保留地Cahuilla Reservation，一旦火災面積進一步擴大，恐對保留地環境造成負面影響。

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