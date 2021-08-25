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疫情令不少亞太裔患上種族創傷 59%認為美國更危險

記者張宏／洛杉磯報導
樂齡會（AARP）25日舉辦停止亞裔仇恨的線上討論會，研究人員分享最近對AAPI的50歲以上中老年人調查的重要結果。（Zoom截圖）
樂齡會（AARP）25日舉辦停止亞裔仇恨的線上討論會，研究人員分享最近對AAPI的50歲以上中老年人調查的重要結果。（Zoom截圖）

樂齡會（AARP）25日舉辦停止亞裔仇恨的線上討論會，研究人員分享最近對亞裔和亞太群島裔（AAPI，以下簡稱亞裔）50歲以上中老年人調查的結果，顯示59%的人認為美國對亞裔更加危險，亞裔長者遭受亞裔仇恨的機率遠大於其他群體，種族創傷需要很長時間去癒合。

舊金山加州大學社區衛生系統系教授Van Ta Park表示，參與調查的亞裔群體中有60%的人表示，在過去六個月遭遇過種族歧視。當問及疫情是否改變他們的生活時，41%的人回答「是」（YES），認為自己經歷了一些負面的種族歧視體驗；其中20%的人認為他們較其他族群，經常獲得更少的尊重；18%的人認為有些人常表現出比自己優越的樣子；12%的人認為在餐廳或者商店常會遭遇不公平對待。

在疫情對生活的改變部分，有59%的人認為對自身群體來說，這個國家變得日益危險；40.6%的人認為自從疫情開始後，在社交網絡平台上遭遇了語言霸凌；34.1%的人擔心因為自己的族裔而被別人認為攜帶新冠病毒。

Stop AAPI Hate聯合創始人Russell Jeung，也是移民。他分享了他遭受種族歧視，被人叫囂著滾回自己國家的親身經歷。他表示，調查發現，亞裔長者被身體攻擊的比例比其他群體多兩倍以上，女性比起男性也更容易被攻擊。遭受歧視的亞裔族群中，9.9%的人小於18歲，在網路上遭遇歧視或成為攻擊目標；還有7%是超過60歲的長者。

在這場疫情中，不少人患上種族創傷（Racial Trauma）。種族創傷是一種基於種族的壓力，是指有色人種和土著人 (POCI) 對危險事件，以及真實或感知到的種族歧視經歷的反應。此類經歷可能包括傷害和傷害威脅、羞辱和羞辱事件，以及目睹對其他人的種族歧視。雖然類似於PTSD，但種族創傷的獨特之處，在於它涉及由於種族壓力而導致持續個人和集體傷害，這需要很長的時間才能癒合。

種族歧視 亞裔 疫情

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