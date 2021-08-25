情色電影男主角被控強暴21人 從15歲到51歲都有

成人電影明星Ron Jeremy性侵案件，日前檢方公佈起訴書內容，Ron Jeremy涉嫌強姦，受害人有21人之多，但他對指控不認罪。（Getty Images）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon)25日宣布，成人電影明星Ron Jeremy被大陪審團提起性侵 指控，包括強姦、口交等控罪，指控他的受害人有21人之多，年齡從15歲到51歲，且跨及過去的20年，但Jeremy當天過堂時對指控不認罪。

Ron Jeremy本名 Ronald Jeremy Hyatt，他被控12項強行強姦罪、七項強行口交罪、六項約束性毆打罪、四項性侵罪，和兩項無意識或睡著的性侵罪，以及對14歲或 15 歲以下兒童實施猥褻行為，還有以強姦為目的使用武力和毆打的雞姦等罪名。

洛杉磯縣檢察長賈斯康表示，Ron Jeremy涉及年齡不等的受害者，從1996年至2019年的23年期間，受害人從15歲到51歲都有。在1996年10月，在聖費南度谷（San Fernando Valley）的一次拍攝中，他強奸了一名19歲少女。在2000 年10月一家夜總會，強姦一名26歲女性。在2008年位於伍蘭岡的家中強姦一名17歲女孩。

在2002年到2003年期間，他還被指控在脫衣舞會上對一名年輕女子進行性侵犯。在2004年6月有一名15歲少女成為受害人，2010年在他家有一個女性也是受害人。在2013 年1月在他常光顧的西好萊塢酒吧，有一名38歲女性也是受害人。

Jeremy最初於2020年1月被指控與性相關的罪名，受害人涉及四名女性，隨後檢察官增加了19名受害人。起訴書涉及21名所謂的受害者。另外兩個受害人因個人原因無法作證。

目前Jeremy在等待10月25日的聽證會，以確定是否有足夠證據讓他受審。檢察官辦公室23日遞交了起訴書。起訴書可以加快案件進入審判階段。

Jeremy 於2020年6月被捕，此後一直被關在監獄 裡。根據監獄記錄，他的保釋金為660萬元。他將於10月12日回到法庭進行審前聽證會。