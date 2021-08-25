洛市新增兩處拉丁裔文化歷史遺址

高地公園的Centro de Arte Publico藝術中心遺址新列入洛杉磯市的歷史文化遺址。（高地公園遺產信信托基金會）

洛杉磯 市議會24日投票通過，增加華埠附近高地公園（Highland Park）的Centro de Arte Publico和 the Mechicano Art Center藝術中心，作爲洛杉磯市的歷史文化遺址，令洛杉磯市又多了兩處旅遊去處。

此次將這兩個藝術中心加入洛市歷史文化遺址的動議，是由高地公園遺產信托基金會提出。該基金會表示，這些建築群曾是南加州 拉丁裔社區在1960和1970年代創造力起源和中心，遺憾的是，這些重要的地方近年受到城市和社區發展帶來的衝擊和擠壓。

洛市議會24日投票通過此一動議。在此之前，洛市文化遺產委員會和城市規劃和土地使用管理委員會通過了動議。市議員Gil Cedillo在24日的聲明中表示，Mechicano藝術中心和Centro de Arte Publico，是洛杉磯地區最能代表拉丁裔文化和歷史的地方，應該為洛市歷史文化遺址的組成部分。

洛市目前共有1200多處歷史文化古跡。高地公園遺產信託基金主席Tijerina在公開信中表示，在全國只有不到10%的歷史地標與有色人種社區有關。事實上在洛市的文化和歷史中，拉丁裔占有很大比重；歷史上許多重要地方，都與拉丁裔民權鬥爭有關。比如奇卡諾運動（the Chicano Movement），也稱為 El Movimiento 或 El MovimientoChicano，是墨西哥裔美國 民權運動的延伸，始於1930年代並在第二次世界大戰後擴大。

1960年代，墨西哥裔美國高中生和大學生開始反抗融入英美文化，並發起維護其獨特的文化身份和民族自豪感運動，此期間洛杉磯地區形成了一批帶有濃厚拉丁裔色彩的藝術家和藝術。

Mechicano藝術中心，位於北Figueroa Street和北54大道（Avenue 54）交接拐角處的一棟建築中。該建築1922年建成，也是一處零售店。 Mechicano 藝術中心從1975年至1978年租用該建築作爲藝術中心，成爲當時南加州拉丁裔社區的藝術和文化中心。該中心除了鼓勵和支持藝術創作，還尋求為業餘藝術家和社區成員提供創意渠道；為拉丁裔社區籌集資金並舉辦免費的社區繪畫課程，提供兒童和成人的繪畫、平面藝術和攝影免費教育。不過由於經費難以爲繼等原因，該中心在高地公園開放三年後永久關閉。