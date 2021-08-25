洛市商店內公然持刀襲擊 警公布視頻籲協尋

襲擊者是一名西裔男子，年齡在30至35歲之間。（洛市警局視頻截圖）

一名嫌疑男子8月14日在洛杉磯 市中心的一家商店內，持刀刺傷另一名男子。洛杉磯警察 局目前公佈現場視頻，尋求公眾協助識別這名襲擊者。

影音來源：洛杉磯市警局╱記者邵敏後製

兇案發生在14日上午11時20分左右，案發地點位於洛杉磯市南百老匯（South Broadway）600街區的一家商店內。

警局8月24日（週二）發布的這段視頻中，可以看到一名穿夾克外套的男子正在店內，此時，一名身穿藍色襯衫，戴著口罩 的嫌疑男子，從商店門口進入，他目標非常明確，徑直走向店內男子，在接近對方時，襲擊者把手伸進口袋，迅速掏出一把刀，刺向被害人，得手後馬上離開現場。

案發後，受傷男子隨即被洛杉磯消防局送往當地醫院治療。據洛市警局，目前被害人已出院。

警方正在全力尋找嫌疑男子，這是一起使用致命武器襲擊的惡性案件。

警方稱，襲擊者是一名西裔男子，年齡在30至35歲之間，身高約5呎8吋，體重約165磅。在現場視頻中，可以清楚地看到這名襲擊者留著中等長度的黑髮，身穿藍色鈕扣襯衫、牛仔褲、登山靴。

任何知情者都可以撥打213-996-1846與警方聯繫，週末或下班時間，可致電1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。需要匿名舉報者，致電1-800-222-TIPS (800-222-8477)，或訪問 lacrimestoppers.org。