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洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種

記者丁曙／洛杉磯報導
進入校園的每個學生都要接受日常健康檢查。（LAUSD） 學生在教室上課要佩戴口罩。（LAUSD）
進入校園的每個學生都要接受日常健康檢查。（LAUSD） 學生在教室上課要佩戴口罩。（LAUSD）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）開學第一周有6500人因疫情缺課，代理總學監賴利（Megan K. Reilly）24日宣布，組建流動疫苗接種團隊（Mobile Vaccination Teams），進駐初中和高中為12 歲及以上學生和員工提供服務，努力保護洛杉磯學區學生和家庭的安全。

影音來源：LAUSD

洛杉磯聯合學區自16日開學以來，竟有6500名學生因為確診或密切接觸確診病人導致缺課一天或多天。大約3000名學生因近日感染檢測呈陽性被隔離，另有3500人因密切接觸檢測呈陽性者被隔離。因此，學區宣布啟動以學校為基礎的疫苗診所，為所有符合條件的洛杉磯聯合學生和員工接種 COVID-19 疫苗。從8月30日開始，流動疫苗接種團隊將訪問學區每一所初中和高中校園，提供第一劑和第二劑疫苗。並且從即日開始，可以通過洛杉磯學區的每日通行證（Daily Pass）進行預約。

賴利說，疫苗可以改變所有人的生活規則，有助於減少因病毒而罹患重病和死亡的機會。 學區可以繼續為員工和每個符合條件的學生接種疫苗，從而保護學校社區的安全。

12 至 15 歲的學生在接種疫苗時必須有一名成年人陪同。16 歲及以上的學生可以攜帶一名成年人或攜帶已簽署的同意書。

洛杉磯聯合學區實施一項多層次策略來保證學生安全，包括對進入校園的每個人進行日常健康檢查，佩戴口罩，全面COVID 檢測、接觸者追踪和病例隔離，提供洗手液，加強學校的消毒和清潔，升級通風，以及要求所有洛杉磯學區的員工接種疫苗。

學區教委會主席 Kelly Gonez 說， COVID-19 疫苗安全、有效，是保護學生、教職員工和家庭的最佳方式。洛杉磯學區的師生員工都應接受挽救生命的疫苗。他鼓勵所有符合資格的人們都去參與接種疫苗。

今年秋季學期，洛杉磯學區大約有45萬1000名從學前班到12年級的學生返校就讀，另有超過1萬人通過獨立學習選項在線上課。在接受測試的約6萬名員工中，約有1000人因為感染或與感染者密切接觸至少缺勤一天。

師生員工預約或了解疫苗團隊何時進入特定學校的信息，可訪問：https://achieve.lausd.net/covid ；或致電 213-328-3958。

洛杉磯聯合學區代理總學監賴利宣布組建流動疫苗接種團隊，進駐初中和高中為12 歲及...
洛杉磯聯合學區代理總學監賴利宣布組建流動疫苗接種團隊，進駐初中和高中為12 歲及以上學生和員工提供服務。（LAUSD）
學生要佩戴口罩在教室上課。（LAUSD）
學生要佩戴口罩在教室上課。（LAUSD）

疫苗 學區 洛杉磯

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