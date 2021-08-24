加州西南部海上走私活動今夏更頻繁 主要集中在這三縣

在Rancho Palos Verdes發現一艘走私船。（檔案圖）

從海上走私人口、毒品進入美國，是有組織犯罪團伙傳統的做法。據聯邦國土安全執法單位最新消息，2021年夏季，發生在加州西南部海上走私活動較比之前更頻繁，主要集中在橙縣（Orange County）、洛杉磯 縣（LA County）及范杜拉縣（Ventura County）。為了躲避西南海岸邊境 執法，犯罪團伙將走私範圍向北部海岸擴展，給執法單位打擊海上走私犯罪帶來更多挑戰。

僅在7月間，國土安全部地區協調聯合執法單位（ReCoM）與當地執法警力配合，在三個縣處理12起偷渡案件。所謂ReCoM有多個執法單位參與，包括聯邦海關和邊境保護局（CBP）的空中與海上行動執法（AMO）、美國海岸警衛隊（USCG）、國土安全調查局（HSI）、美國邊境巡邏執法（USBP）、CBP的地區運作辦公室（OFO）等組成。

ReCoM每天不停執行任務，識別、攔截及搗毀走私團伙在橙縣、洛縣及范杜拉縣的海上走私活動及犯罪組織。這些走私活動通常採用小型遊艇或改裝的墨西哥漁船，稱為潘嘉斯（pangas），將偷渡者及毒品運送到南加這些縣。走私活動較多分布在派洛斯福德斯（Palos Verdes）、長堤（Long Beach）、聖彼渚（San Pedro）、馬里布（Malibu）、新港灘（Newport Beach）等海岸線一帶，而卡特琳娜島（Santa Catalina Island）則是首次發現有走私船登陸，有90名偷渡者被捕。雖然其中多數是不同國籍成年男子，但也有女性及未成年人混雜在其中。

洛杉磯CBP地區行動指揮官馬特爾（Calos C. Martel）表示，多個執法單位聯手行動可以表明，有能力與合作夥伴密切執法，對公然無視人類生命的犯罪活動給予嚴厲打擊。與戰略夥伴協調，將繼續部署戰略資源並共享資訊，強化阻止及搗毀人口走私犯罪活動。

洛杉磯HSI特別探員普瑞斯（David A. Prince）指出，參與海上走私的跨國犯罪組織持續威脅邊境安全、公共安全和國家安全。辨別、瞄準和減少影響洛杉磯、長堤港等南加州和中加州海岸線一帶的安全漏洞，以及與之相關的水路和陸路交通基礎設施不安全隱患，是HSI及邊境執法安全任務執法（BEST）的優先選項。與聯邦和地方合作者密切協調，HSI將利用所有掌控資源和手段，會在各個層面搗毀這些海上走私組織。

聖地牙哥海軍陸戰隊、AMO空中行動副指揮官塔克（Brandon Tucker）表示，走私團伙繼續讓無合法證件的人員，以及男性、婦女和孩童面臨海上走私的極度危險，包括船隻傾覆、體溫過低和溺水，令人感到走私團伙的無情和不擇手段。美國邊境巡邏執法聖地牙哥地區首席巡邏特工赫特克（Aaron Heitke）強調，在ReCoM戰略夥伴支持下，將團結一致打擊和搗毀海上走私活動背後的跨國犯罪集團。並將繼續與國內、國籍合作夥伴密切配合，偵查、攔截及搗毀這些走私案件。

洛杉磯/長堤美國海岸警衛隊指揮官歐瑞（Rebecca Ore）表示，正是因為有ReCoM，以及執法單位和公共安全合作夥伴一起努力，才能夠阻止搗毀走私鏈條和拯救生命。

據稱，雖然通過突破海岸線走私活動並非新的犯罪形式，甚至說在加州西南邊境一帶是傳統犯罪活動，但由於強化了當地執法行動，導致犯罪組織將走私活動擴展至更靠北部一帶。延長至加州海岸線的走私人口及毒品是危險的，但犯罪集團並不在乎公共安全，只是將所偷渡的人及毒品看作簡單貨物，也就對他們來說，是在運「貨」到達一個目的地。

2021年5月2日在聖地牙哥洛瑪岬（Point Loma）發生的一起走私案件，被媒體披露，當時一艘走私船將33人偷渡到美國發生沉沒，導致三人死亡，多人入院治療。7月8日，在聖地牙哥縣恩西尼斯塔市（Encinitas）發生偷渡船傾覆，兩名偷渡者體溫過低入院。先前在5月20日，一名偷渡者在登上偷渡船後，遇到風浪溺水死亡。同樣在4月17日，在卡爾斯巴德市（Carlsbad）海岸偏僻處，一艘廢棄偷渡船上發現一名偷渡客 遺體。

保證社區安全是ReCoM的首要任務，並在一周每天24小時保持高度警惕。若民眾發現橙縣、洛杉磯縣及范杜拉縣發生可疑海上活動，可致電洛杉磯/長堤海岸警衛隊指揮中心310-521-3801，或致電562-283-7820，要求轉接到海事協調中心（MCC）提供線索。