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加州州長候選人領先者下戰書 單挑紐森辯論被漠視

記者丁曙／洛杉磯報導
艾德勒下戰書單挑紐森，卻拒絕參加同黨辯論會。（美聯社圖片）
艾德勒下戰書單挑紐森，卻拒絕參加同黨辯論會。（美聯社圖片）

民調領先的共和黨非裔州長候選人艾德勒（Larry Elder）本周向加州州長紐森（Gavin Newsom）發起挑戰，要在 9 月 14 日罷免選舉之前進行一對一辯論。同時，他拒絕了共和黨候選人同台辯論的邀請。不過，紐森陣營對艾德勒的挑戰不予置評。

艾德勒向紐森下戰書宣稱，「紐森，我可以在未來十天內，隨時隨地同你辯論！」（See You Anywhere, Anytime, in the Next 10 Days!）並且為辯論提出建議：正式辯論，包括開場白、反駁、相互盤問、總結陳述，以及主持人現場執行時間限制；此外，不限制任何媒體訪問-任何電視或廣播電台、印刷出版物和網絡媒體，都可以報導活動並使用視頻和音頻；辯論細節將由雙方陣營各派兩名代表迅速談判。

當艾德勒開始登記參加州長競選時，同為非裔的州務卿雪莉韋伯（Shirley Weber）拒絕讓他有資格參加選舉。但在法庭訴訟獲勝後，他才正式成為候選人。此後，艾德勒的民意支持度飆升，似為罷免選舉取代紐森的領頭羊。在過去幾周內，紐森和加州民主黨也都將艾德勒視為主要對手。

艾德勒說，「紐森無法捍衛自己的記錄，他知道我會接替他的工作。這就是他害怕辯論的原因」，「這也是他在加州上下使用毫無根據的廣告攻擊我的原因，虛假的反罷免研究、斷章取義的引述和徹頭徹尾的謊言。 」

但是，其他幾位領先的共和黨候選人已經參加了三場辯論會，而艾德勒從未露面，因此，其他共和黨競爭者開始批評他迴避辯論。前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）指出，「他需要出現並且辯論。他為什麼要躲起來？為什麼不回答問題？」

8月初在尼克森基金會舉行的辯論中，四名共和黨候選人回答了有關新冠疫苗接種、批判性種族理論和無家可歸者等問題，但艾德勒缺席，他的華裔發言人馬英（Ying Ma，譯音）對「聖地牙哥時報」表示，由於艾德勒事先答應參加籌款活動，所以無法參加辯論會。她並指出，「在共和黨競爭者中設立一個循環射擊隊是沒有意義的，唯一受益的會是紐森。」

對此，一位華裔政治分析人士指出，在選舉中民調領先的候選人，通常不會陪同其他潛在對手辯論，幫助他們打知名度。如同一場足球比賽，進球領先的一方在下半場都會採取守勢，減少失誤，並且努力將優勢保持到終場。所以，艾德勒拒絕參加共和黨競爭者辯論會也是同樣道理。

紐森對艾德勒的挑戰不予置評。（紐森反罷免陣營）
紐森對艾德勒的挑戰不予置評。（紐森反罷免陣營）

紐森 共和黨 加州

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