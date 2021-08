加州州長候選人領先者下戰書 單挑紐森辯論被漠視

艾德勒下戰書單挑紐森,卻拒絕參加同黨辯論會。(美聯社圖片)

民調領先的共和黨 非裔州長候選人艾德勒(Larry Elder)本周向加州 州長紐森 (Gavin Newsom)發起挑戰,要在 9 月 14 日罷免選舉之前進行一對一辯論。同時,他拒絕了共和黨候選人同台辯論的邀請。不過,紐森陣營對艾德勒的挑戰不予置評。

艾德勒向紐森下戰書宣稱,「紐森,我可以在未來十天內,隨時隨地同你辯論!」(See You Anywhere, Anytime, in the Next 10 Days!)並且為辯論提出建議:正式辯論,包括開場白、反駁、相互盤問、總結陳述,以及主持人現場執行時間限制;此外,不限制任何媒體訪問-任何電視或廣播電台、印刷出版物和網絡媒體,都可以報導活動並使用視頻和音頻;辯論細節將由雙方陣營各派兩名代表迅速談判。

當艾德勒開始登記參加州長競選時,同為非裔的州務卿雪莉韋伯(Shirley Weber)拒絕讓他有資格參加選舉。但在法庭訴訟獲勝後,他才正式成為候選人。此後,艾德勒的民意支持度飆升,似為罷免選舉取代紐森的領頭羊。在過去幾周內,紐森和加州民主黨也都將艾德勒視為主要對手。

艾德勒說,「紐森無法捍衛自己的記錄,他知道我會接替他的工作。這就是他害怕辯論的原因」,「這也是他在加州上下使用毫無根據的廣告攻擊我的原因,虛假的反罷免研究、斷章取義的引述和徹頭徹尾的謊言。 」

但是,其他幾位領先的共和黨候選人已經參加了三場辯論會,而艾德勒從未露面,因此,其他共和黨競爭者開始批評他迴避辯論。前聖地牙哥市長福克納(Kevin Faulconer)指出,「他需要出現並且辯論。他為什麼要躲起來?為什麼不回答問題?」

8月初在尼克森基金會舉行的辯論中,四名共和黨候選人回答了有關新冠疫苗接種、批判性種族理論和無家可歸者等問題,但艾德勒缺席,他的華裔發言人馬英(Ying Ma,譯音)對「聖地牙哥時報」表示,由於艾德勒事先答應參加籌款活動,所以無法參加辯論會。她並指出,「在共和黨競爭者中設立一個循環射擊隊是沒有意義的,唯一受益的會是紐森。」

對此,一位華裔政治分析人士指出,在選舉中民調領先的候選人,通常不會陪同其他潛在對手辯論,幫助他們打知名度。如同一場足球比賽,進球領先的一方在下半場都會採取守勢,減少失誤,並且努力將優勢保持到終場。所以,艾德勒拒絕參加共和黨競爭者辯論會也是同樣道理。