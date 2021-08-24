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洛縣一遊民露宿址發現偷竊贓物 價值10萬元

波莫那訊
偷竊贓物。（警方提供）
偷竊贓物。（警方提供）

加州洛杉磯縣波莫那市（Pomona）工作人員，近日在清理市區鐵路沿線遊民露宿地點時，意外發現價值超過10萬元的偷竊物品，猜測來自太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）經過的列車。市警局隨後聯絡鐵路公司警方確定贓物歸屬，獲得證實並歸還。

波莫那市遊民露宿行動反應團隊（PHEART），21日（周六）在Humane Way和Temple路交匯處清理時，發現不少偷竊物品，立即撥打911報警。警官鮑爾森說，這些物品明顯都是新的，有的包裝尚未開封。警局與太平洋鐵路公司警方聯絡，獲得證實是該公司發生的多起偷竊案件中丟失的物品。警方表示，偷竊贓物包括汽車輪胎、小型廚房工具、汽車零件、服裝、鞋子、清洗用具及各種家用物品等。

波莫那市在新冠肺炎疫情發生後，遊民數量持續增加，據媒體報導，僅在2020年上半年，市區遊民數量就增加了4%。有市民認為，目前該市無家可歸者數量應超過千人，在市區部分地點，甚至在市府周邊都能看到遊民出沒及露宿。

警方目前並未拘捕任何嫌犯，警官鮑爾森說，贓物已經歸還太平洋鐵路公司。警方也希望民眾有任何相關偷竊物品線索，聯絡太平洋鐵路公司警局，電話888-877-7267。

波莫那市遊民露宿行動反應團隊，也希望市民提供遊民露宿地點，並提供幫助。該團隊關注在市物業及野火高發地區的遊民露宿點，民眾可致電Quality of Life Unit，電話909-620-3612，或電郵[email protected]

偷竊贓物。（警方提供）
偷竊贓物。（警方提供）
偷竊贓物。（警方提供）
偷竊贓物。（警方提供）

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