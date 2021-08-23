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隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

記者李雪／綜合報導
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

一名韓國公民23日的法庭聽證會將推遲到下週舉行。此人被控試圖非法出口亞洲價值60萬元數千株類似蓮花的加州多肉植物「仙女杯」（Dudleya）。據悉，他和另兩人在美國偏遠的州立公園盜挖這些野生植物。

據聯邦檢察官辦公室，現年46歲的被告Byungsu Kim，訂9月2日在洛杉磯聯邦法院認罪。檢方指控他試圖出口違反州法律的植物，若被定罪最高可判處五年監禁。被告在2018年遭檢控後，就聯邦當局逮捕他之前，他逃到了蒂華納然後前往韓國。後來在南非被捕，於去年10月被引渡回美。

聯邦檢察官稱，Kim之前在Vista經營一家花圃苗園，他和兩名共同被告三年前盜挖多肉植物仙女杯，將其帶到聖地牙哥一家花圃苗園後，又運送到康普頓一家商業出口商，計劃使用非法獲得的許可證將植物運往韓國。

仙女杯因其獨特的特徵，包括葉子的顏色和形狀，在亞洲具有特別價值。由於在花圃苗園種植這種植物需要數年時間，一些走私者會從野外盜挖活的仙女杯，然後出口到韓國，在黑市上以每株高達100美元價格出售。

據聯邦檢察官稱，在2018年10月被告首次從韓國乘單程飛機抵達洛杉磯時，當時被告展示的記錄表明，他的花圃苗園已將5731株仙女杯（重501磅）運往韓國，據稱這些植物原產地是聖地牙哥縣。自2009年以來，他已從韓國前往美國50多次，2013年曾被聯邦海關和邊境保護局沒收了80株植物。

據檢察官稱，三名被告抵達洛杉磯後，開車前往有仙女杯生長的多個州立公園，包括加州Klamath的德馬丁州立海灘（DeMartin State Beach）、Del Norte海岸紅杉州立公園和Mendocino縣的Russian Gulch州立公園。

據法庭文件，執法人員觀察到被告將植物拔出地面，然後將收穫的仙女杯植物運送到Kim經營的苗圃店。官員在康普頓的34個箱子裡查獲約3715株仙女杯植物，重達664磅。法庭文件顯示，在韓國繳獲的植物價值約為60萬2950美元。

加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）
淘寶網截圖，和加州海邊生長的同樣的品種仙女杯在中國售價高昂。(本報檔案照）
淘寶網截圖，和加州海邊生長的同樣的品種仙女杯在中國售價高昂。(本報檔案照）

檢察官 州立公園 洛杉磯

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