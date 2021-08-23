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在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明

本報記者╱橙縣報導
南加橙縣多個藝術機構將強制要求戴口罩和出示打疫苗證明。（示意圖，本報檔案照）
南加橙縣多個藝術機構將強制要求戴口罩和出示打疫苗證明。（示意圖，本報檔案照）

橙縣多個規模相當大的表演藝術機構23日聯合宣布，將要求所有持票者須有完成接種新冠（ COVID-19 ）疫苗的證明，並且在觀看節目時全程須佩戴口罩

參與這項要求的組織，有橙縣藝術委員會贊助的橙縣藝術局（Arts Orange County），以及爾灣巴克萊戲院（Irvine Barclay Theatre）、馬斯科藝術中心（Musco Center for the Arts）、太平洋交響樂團（Pacific Symphony）、太平洋合唱團（Pacific Chorale）、橙縣愛樂協會（Philharmonic Society of Orange County）、西格塞壯藝術中心（Segerstrom Center for the Arts）、創價表演藝術中心（Soka Performing Arts Center），以及南海岸話劇團（South Coast Repertory）。

「我們的觀眾、藝術家和工作人員的健康、安全和福祉，是最重要的」，西格塞壯藝術中心主席賴茨（ Casey Reitz）在一份聲明中說：「大家有必要共同努力，減少任何可能置身於新冠病毒的風險，將可確保每個人都有一個安全的環境」。

非營利性的橙縣藝術局，迄今一直在與疫情大流行期間的場館，討論對他們的影響

運營，並聽取健康專家的意見，倡導安全的重新開放政策和資源。因此做成了無論疫苗接種情況如何，參加室內活動都需要提供完整的疫苗接種證明，且需要戴口罩的決定。未來並將持續重新評估疫苗接種政策。

橙縣 疫苗 口罩

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