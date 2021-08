在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明

南加橙縣多個藝術機構將強制要求戴口罩和出示打疫苗證明。(示意圖,本報檔案照)

橙縣 多個規模相當大的表演藝術機構23日聯合宣布,將要求所有持票者須有完成接種新冠( COVID-19 )疫苗 的證明,並且在觀看節目時全程須佩戴口罩 。

參與這項要求的組織,有橙縣藝術委員會贊助的橙縣藝術局(Arts Orange County),以及爾灣巴克萊戲院(Irvine Barclay Theatre)、馬斯科藝術中心(Musco Center for the Arts)、太平洋交響樂團(Pacific Symphony)、太平洋合唱團(Pacific Chorale)、橙縣愛樂協會(Philharmonic Society of Orange County)、西格塞壯藝術中心(Segerstrom Center for the Arts)、創價表演藝術中心(Soka Performing Arts Center),以及南海岸話劇團(South Coast Repertory)。

「我們的觀眾、藝術家和工作人員的健康、安全和福祉,是最重要的」,西格塞壯藝術中心主席賴茨( Casey Reitz)在一份聲明中說:「大家有必要共同努力,減少任何可能置身於新冠病毒的風險,將可確保每個人都有一個安全的環境」。

非營利性的橙縣藝術局,迄今一直在與疫情大流行期間的場館,討論對他們的影響

運營,並聽取健康專家的意見,倡導安全的重新開放政策和資源。因此做成了無論疫苗接種情況如何,參加室內活動都需要提供完整的疫苗接種證明,且需要戴口罩的決定。未來並將持續重新評估疫苗接種政策。