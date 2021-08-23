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河濱縣男子駕車連撞兩根交通信號桿死亡

河濱訊
河濱縣警局Jurupa Valley 分局發布車禍訊息。（警局提供）
河濱縣警局Jurupa Valley 分局發布車禍訊息。（警局提供）

南加內陸河濱縣（Riverside County）警局23日的資訊，赫汝帕谷市（Jurupa Valley）一名年輕男子近日駕車失控，連續撞擊兩根交通信號桿後彈出車外，重傷不治。上周，當地也發生另一起車禍，一名年長腳踏車騎士死亡。

車禍發生在22日（周日）凌晨4時許，位於赫汝帕谷市區Clay街與General路交匯處。急救人員於4時25分趕到現場，看到駕駛已經彈出車外，重傷倒地，附近兩根交通信號桿及路旁有撞擊痕跡。法醫處之後確認，死者是當地居民維拉（Damien Lopez Villa），22歲。肇事車上沒有其他乘客。

初步調查顯示，維拉駕駛轎車在Clay街向南高速行駛，接近十字路口時突然失控撞擊到路邊，撞向一根信號燈桿，越過交叉路口後，再次撞向另一根信號燈桿，然後被巨大衝擊力彈出車外，重傷死亡。

車禍發生後，介於Van Buren大道和Linares街之間的Clay街雙向道交通臨時關閉，晚些時候交通才恢復正常。警方也希望有目擊者提供車禍進一步線索，可致電河濱縣警局赫汝帕谷市分局，電話951-955-2600。

上周日，赫汝帕谷市同樣發生一起車禍，一輛輕型卡車導致一名腳踏車騎士死亡。車禍發生在15日（周日）上午10時許，死者是東谷市居民博溫（Jeffrey Bowen），69歲。警方初步確認，博溫騎腳踏車在Limonite街近Etiwanda路附近，突然U型轉彎，遭正在行駛的一輛輕型卡車撞擊身亡。肇事司機沒有受傷，一直在現場配合警方調查。

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