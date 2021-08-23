疫情前後裝修擴建常見糾紛 這些做法可保護自己

由於華人看重房子，從事裝修的華人也很多，因此裝修擴建相關的法律糾紛在華裔社區很常見，如何透過法律保護自己，值得新移民了解。（示意圖，本報記者╱攝影）

由於華人 看重房子，從事裝修的華人也很多，因此裝修擴建相關的法律糾紛在華裔社區很常見，不管是疫情 前或是疫情後，因此如何透過法律保護自己，值得新移民了解。

律師劉龍珠表示，他作為屋主和律師，見過各類五花八門的案子。其中較常見的，是工頭接了活後，中途又接另一個更多錢的活，並優先做別的工程。如此不停地收錢接新活，將最不掙錢的項目排在後面。因此屋主常要等待很久，由此產生糾紛。

對這類糾紛，他建議最好要在合同裡確定具體工期，比如通常分幾期完成，例如衛浴、泳池、前院等每個細的步驟，都要給一個交付日期，如果晚了可以扣錢，具體的遲交付違約金（liquidated damages）要預先談好。

另外常見的糾紛發生在裝修中途有一些更改。他表示，裝修隊深知大部分屋主在中途多少會對原計畫有改動，而此時又不可能換人，因此可以「卡住你」藉機狠宰。劉龍珠建議，在事先的合同裡，可以一定程度提高總金額，但要求如果有變更訂單（change order）可以全包在裡面，不再加錢的條款。

此外常見的情況是無裝修執照的施工隊。劉龍珠解釋根據加州 商業和專業法令，第7026條要求超過500元的工程須有執照；第7028條規定，如果沒有執照做了超過500元的項目，屬刑事犯罪，最高可罰5000元，監禁六個月；第7027條，如果非法使用別人執照屬於「搖擺」（wobbler），可能屬輕罪也可能重罪。第7031條還規定，如果無照接了逾500元項目，工錢、材料錢可以全部退給屋主。

雖然無照裝修隊便宜，他建議屋主最好還是找有執照，且確定是工頭本人執照而非盜用他人，要求有執照也應列入合同中的重要條款。因為如果持有執照，就算做得爛也「爛不到哪裡去」，不會犯基本錯誤。其次要獲得執照不容易，工頭會怕失去執照而遵紀守法。

裝修工如有違規違法行為，屋主可以視情況採取：報警、向州承包商委員會（The Contractors State License Board) 投訴，以及民事訴訟三種方式，來保障自己的權益。