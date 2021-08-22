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17個月禁航後加州首發遊輪從洛縣開往墨西哥

洛杉磯訊
加州第一艘郵輪Carnival Panorama首航墨西哥。（ABC News）
加州第一艘郵輪Carnival Panorama首航墨西哥。（ABC News）

因為新冠肺炎疫情影響，遊輪遭限制出行超過一年之久。21日，在17個月禁航後，從加州出發的第一艘遊輪，自南加州洛杉磯縣長堤港 （Port of Long Beach）駛往墨西哥藍色海岸（Mexican Riviera）。遊輪名為Carnival Panorama，出行整個航程將歷時七天，將停泊墨西哥卡波聖盧卡斯市（Cabo San Lucas）以及馬薩特蘭市（Mazatlan）港口，然後返回長堤。

遊輪Carnival Panorama於2019年首航，全長1060呎。乘客Bob Lechtreck說，他與太太於2019年12月11日參加首航。他對於遊輪重新出航感到非常興奮，心情難以用語言表達。由於限制出航時間太久了，對於重新乘坐遊輪出行感到非常激動、快樂！

由於在新冠疫情爆發後，遊輪上不少乘客及職員感染新冠病毒，導致很多遊輪限制出港，遊輪產業遭受重大打擊。遊輪公司業者為了能盡快重返航行，與聯邦疾病防治中心（CDC）就衛生防疫規定方面爭執了很長時間。該公司表示，操作規程超出了CDC建議，其中包括讓所有員工接種疫苗，並要求所有乘客出示病毒檢測陰性證明。

公司表示，遊輪乘客必須接種疫苗，但公司也允許少部分因各種原因無法接種疫苗的乘客豁免，包括12歲以下不符合接種資格孩童。據遊輪遊客協議，未接種疫苗乘客須採取額外防疫措施。

上周，一艘駛往中美洲伯利茲（Belize）的Carnival Vista遊輪上，有27人新冠病毒檢測呈陽性。這艘遊輪在20日停泊墨西哥後，返回德州Galveston。感染者中有26人是遊輪工作人員，一人是乘客。該遊輪共計載運超過1400名工作人員，和近3000名乘客。所有染疫者都完全接種新冠肺炎疫苗，有的症狀較輕，有的沒有症狀，均在隔離中。伯利茲旅遊委員會表示，遊輪上99.98%的職員都接種了疫苗，乘客中接種疫苗比例達96.5%。

疫苗 墨西哥 加州

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