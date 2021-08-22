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橙縣選務處將向華人解釋罷免州長流程

聖塔安那市訊
橙縣亞美老人中心和橙縣選務處合辦是否罷免加州州長的說明會。（本報檔案照）
橙縣亞美老人中心和橙縣選務處合辦是否罷免加州州長的說明會。（本報檔案照）

橙縣亞美老人服務中心(Asian American Senior Citizens Service Center)將於8月26日晚與橙縣選務處攜手合作，舉辦中文線上說明會，為華裔選民解說有關罷免加州州長選舉的詳細信息。該說明會將於週四晚7點半至9點在線上Zoom會議平台舉行， Zoom 會議號碼為847 2282 3719，密碼304809，歡迎華裔選民上線參加。

橙縣選務處華裔社區專員陳榆媃 (Kristy Chen) ，將在說明會中詳細解說罷免(Recall)選舉的法源和重要性，選舉事務處依據選民選擇法案(Voter Choice Act)，執行此次罷免選舉的措施和程序，以及從人口普查(Census)的結果演化到重劃選區(Redistricting)的過程，也會在線上回答觀眾提問，希望能藉此說明會來消除華裔選民的困惑和盲點，讓大家都能安心投票

亞美老人服務中心共同會長程東海、吳俊毅表示：「亞美老人服務中長期以來積極鼓勵長者及其家人融入社會參與公民事務，比如去年時我們大力推廣人口普查、選民教育，並有多人擔任義工工作。很高興這次能與長期夥伴 - 橙縣選務處再度合作，針對加州州長罷免選舉，舉辦中文說明會。我們呼籲長者及華裔選民撥冗參加說明會，瞭解選舉過程，也瞭解參與會對您的社區產生什麼樣的影響，並踴躍參與選舉投票。」

協助推廣說明會的退休社區拉古納伍茲山莊(Laguna Woods Village)聯合區理事童克難表示：「有很多華人提到要參與主流活動，但是參與主流活動是要在適當的時候參與，而不是事後才參與。選舉就是很好的例子，當選上的人發現華人積極投票，即使不見得都投他/她的票，可是為了爭取華人選票，他/她在施政的時候就會注意我們的聲音，希望下次連任時能得到我們的支持，由此我們對主流才會有影響力。希望大家都能夠積極參與投票，影響執政人注意到我們的聲音和福利。」

華裔 投票 橙縣

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