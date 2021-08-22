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華美博物館與華埠圖書館合辦線上說故事：我夢見婆婆

洛杉磯訊
《兒童故事時間》一週年呈獻：我夢見婆婆。（主辦單位提供）
《兒童故事時間》一週年呈獻：我夢見婆婆。（主辦單位提供）

華美博物館華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》慶祝舉行一週年紀念，將於8月25日（星期三）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）推出一週年呈獻：《我夢見婆婆》。

華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠( Rita Law) ，將為大家選讀亞裔金立葳 (Livia Blackburne) 的作品《我夢見婆婆》(I Dream of Popo)。這本圖書內容情感豐富，描述婆婆與她的孫女跨越了時區與大洋間的距離，互相把對方惦記在心中。這本書由金立葳撰寫，郭香宜 (Julia Kuo) 插畫。

此故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童在父母陪同中參與。活動以英語進行。

作者金立葳 (Livia Blackburne) 是美國紐約時報的華裔暢銷書作家，她在麻省理工學院攻讀認知神經科學博士學位時，寫下了她的第一部小說。此後，她轉而全職寫作。金立葳在台北出生，五歲時隨家人移居美國新墨西哥州阿爾伯克基。她在哈佛大學及麻省理工學院 12 年間，先後獲得生化科技學士與認知神經科學博士學位，她目前與丈夫及女兒住在洛杉磯。閑暇時候，她喜歡唱卡拉 OK、跳舞及武術。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主旨是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫之故事。特別感謝熊貓快餐贊助此活動，可通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。關於華美博物館其他活動詳情，可瀏覽網址：www.camla.org。

美國 華埠 博物館

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