上周五大鬧橙縣機場 他來自聖地牙哥縣

日昨大鬧橙縣約翰韋恩機場的人 來自聖地牙哥縣。（Fox5翻拍）

日前涉嫌破壞南加橙縣 約翰韋恩機場 安全，和盜竊一輛汽車的男子，已被證實為聖地牙哥縣現年 51 歲的居民赫克 (Johnny Hecker)。當局說，該起風波令乘客被疏散，並使入境航班在跑道上停留數小時。

橙縣警局指出，赫克因涉嫌非法侵入和故意破壞被逮捕，目前仍在羈押當中。案發於8月20日周五下午5時30分左右，一名機場運營員工聯繫位於安全區域的一名男子，該安全區域照說只有機場員工可以進出。據調查，赫克當時控制了機場一輛公務車，並將其開到C 航站樓外的機場。

赫克當時試圖進入航站樓的安全區域，應急響應系統因此啟動，該航站樓立刻進行關閉，並在下午 6 點左右撤離旅客。之後橙縣警局空中支援協助機場員工徹底搜索了該航站樓和樓外的機場區域。該案橙縣情報評估中心和橙縣消防局也提供協助。

赫克後來在沒有滋事的情況下被拘留。西南航空公司從拉斯維加斯起飛降落該機場的乘客羅賓斯（Elizabeth Robins）告訴媒體，她的飛機於下午 6 點 30 分降落，她和同機乘客都被迫在機內等待兩小時，以便員警尋找肇事的嫌犯。

她表示很高興獲悉每個人都安全，而且在他們等待時，西南航空的空乘人員讓乘客很開心，很好地並有效的處理了事件。

據悉當晚8 點30 分，該機場航班已恢復運營。目前警方仍在調查赫克是如何進入機場禁區的。