Angie Wang：轉學生的救星、名校配額大解密

史坦佛教育負責人Angie Wang。（世界日報）

史坦佛教育（Stanford Leadership International）負責人楊士慧（Angie Wang），當天主講「轉學生的救星、配額大解密--2021年如何做到進入洛杉磯加大 （UCLA）100%及IVY95%」。

楊士慧表示，多年來，他們根據洛杉磯加大和加州大學 系統的新生錄取結果，總結出一套UCAL和UC轉學生的錄取公式，長春籐盟校的轉學錄取要求更高，但也有公式可循，包括學術成績、工作 和實習策略、論文、領導才能、運動特長、社區服務等等，運用得當，都可以讓轉學申請脫穎而出，順利轉入名校。

楊士慧表示，成績達標情況下，加州大學承諾保證轉學，但事實上，這種保證不包括洛杉磯加大和伯克萊加大，兩校的轉學成功率大約只有20%左右。她表示，兩校接受考慮接受轉學生的配額因素，還包括領袖才能的展現、運動長才、含金量高的社會公益服務等等，這三項互相結合可以獲得最高的配合。此外家庭因素、族裔、性別取向、區域分配和政府支持項目等等，也是申請人利用配額可以努力的方向。

她說，五個方面讓轉學生更有優勢。首先，選擇目標大學，選擇有針對性、適用性強課程，滿足轉學的學術基本要求；工作經驗，高中畢業以後直至申請轉學期間的工作經歷至關重要；實習機會，展現為追求學術目標同等方向堅定信念；義工服務，頂尖公/私立大學都希望得到更具貢獻力和領導能力的人才，選擇與專業相關義工服務單位與群體，累積自身軟實力，優先達到被錄取條件之一；學術研究，發表科研、經研報告等，無疑是對天分和學術能力的最好證明；全方位獎助學金取得，也是證明自己實力的平臺。