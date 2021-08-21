我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀法學院 薪資6位數？「校方灌輸魔幻 維持燈火」

影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單

Angie Wang：轉學生的救星、名校配額大解密

記者楊青／洛杉磯報導
史坦佛教育負責人Angie Wang。（世界日報）
史坦佛教育負責人Angie Wang。（世界日報）

史坦佛教育（Stanford Leadership International）負責人楊士慧（Angie Wang），當天主講「轉學生的救星、配額大解密--2021年如何做到進入洛杉磯加大（UCLA）100%及IVY95%」。

楊士慧表示，多年來，他們根據洛杉磯加大和加州大學系統的新生錄取結果，總結出一套UCAL和UC轉學生的錄取公式，長春籐盟校的轉學錄取要求更高，但也有公式可循，包括學術成績、工作和實習策略、論文、領導才能、運動特長、社區服務等等，運用得當，都可以讓轉學申請脫穎而出，順利轉入名校。

楊士慧表示，成績達標情況下，加州大學承諾保證轉學，但事實上，這種保證不包括洛杉磯加大和伯克萊加大，兩校的轉學成功率大約只有20%左右。她表示，兩校接受考慮接受轉學生的配額因素，還包括領袖才能的展現、運動長才、含金量高的社會公益服務等等，這三項互相結合可以獲得最高的配合。此外家庭因素、族裔、性別取向、區域分配和政府支持項目等等，也是申請人利用配額可以努力的方向。

她說，五個方面讓轉學生更有優勢。首先，選擇目標大學，選擇有針對性、適用性強課程，滿足轉學的學術基本要求；工作經驗，高中畢業以後直至申請轉學期間的工作經歷至關重要；實習機會，展現為追求學術目標同等方向堅定信念；義工服務，頂尖公/私立大學都希望得到更具貢獻力和領導能力的人才，選擇與專業相關義工服務單位與群體，累積自身軟實力，優先達到被錄取條件之一；學術研究，發表科研、經研報告等，無疑是對天分和學術能力的最好證明；全方位獎助學金取得，也是證明自己實力的平臺。

洛杉磯加大 加州大學 工作

上一則

溝通＋領導能力＋人文修養=有望進頂尖私校

下一則

世界晚報／偷漏稅嚴重 洛城華人餐廳業主兄妹遭重罰

延伸閱讀

陳肇新：成功申請法學院、商學院、研究所的培訓重點

陳肇新：成功申請法學院、商學院、研究所的培訓重點
（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津

（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津
想進名校 論文應保「真」、「純」

想進名校 論文應保「真」、「純」
進名校 展現能力易受青睞

進名校 展現能力易受青睞
掌握配額最大優勢 輕鬆進名校

掌握配額最大優勢 輕鬆進名校
NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕

NBA／公鹿續約「字母大哥」兄弟齊力拚衛冕

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20

超人氣

更多 >
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅
iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網