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溝通＋領導能力＋人文修養=有望進頂尖私校

記者謝雨珊／洛杉磯報導
豪杰訓練中心主任周迪分享學生如何在大學訓練課程脫穎而出。（世界日報）
豪杰訓練中心主任周迪分享學生如何在大學訓練課程脫穎而出。（世界日報）

豪杰訓練中心主任周迪參加世界日報「2021秋季教育線上講座」，分享如何在大學訓練課程脫穎而出，進入頂尖名校。 她表示，想要進入頂尖私校，學生必須訓練核心價值、溝通能力、及領導能力；也要具備慈悲胸懷及人文修養。

頂尖私校通常是希望栽培學生在未來成為領導菁英人才。周迪強調，學生必須在成績、論文/面試、課外活動/義工，三方都展現等邊三角形的平均能力，方能出類拔萃，成為申請藤校或者頂尖私校真正的贏家。

周迪表示，頂尖私立學校都有相同的理念，期盼他們培養出來的學生在未來成為菁英。在申請大學過程中，學生必須面對大學給予的挑戰。例如：藤校及頂尖私校在面試過程中，可以看出孩子的深度，孩子可透過談吐傳遞很多訊息給考官。因此，在申請大學前，訓練他們有溝通及領導能力。

周迪提醒家長一定要注意，不要只是要求孩子專注在課業及課外活動，更要培養他們領導能力。另外她也提到，通常很多亞裔孩子成績都很好，但是論文寫不出來，因為缺少批判性思維能力（critical thinking），只有批判性思維能力，才能寫出創造力的論文。她強調，孩子必須在論文中當主角，透過寫作帶面試官進入主角的世界。

面試 亞裔 教育

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