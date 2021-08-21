我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單

公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登鬆綁

疫情後在大學申請中脫穎而出的訣竅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Admission Masters升學規劃教育中心的升學顧問Richard Vincent Kim。（世界日報）
Admission Masters升學規劃教育中心的升學顧問Richard Vincent Kim。（世界日報）

Admission Masters升學規劃教育中心的升學顧問Richard Vincent Kim，參加世界日報「2021秋季教育線上講座」，傳授疫情後在大學申請中脫穎而出的訣竅。

在疫情期間有許多課外活動被取消或嚴重受到限制，Richard Kim建議「不要什麼都不做」。建議學生可找事做，例如：照顧兄弟姐妹、幫忙父母做家務、加入線上義工活動、學習線上課程、完成獨立課題、進行線上項目及實習、參加論文或其他競賽等，增加學習機會，展現主動去學校學習的特質。他建議學生盡量參加可以反應專業興趣的課外活動，同時展現投入、同情心、領導力、激情以及獨特性。

提到撰寫大學申請作文，Richard Kim說，必須在文章中顯現出自己的個性、成長經歷、影響力和獨特性。作文應該講述自己特別的故事，並且強調自己還有進步的空間，才可能在申請中脫穎而出。Richard Kim表示，2021年6月是SAT II 最後一次考試，這也意味著，AP考試將變得更加重要，建議學生只提交3分以上的AP考試成績。

Richard Kim也提到，加州日前通過AB104法案，成年學生及18歲以下學生的家長/監護人，可為9-12年級生在2020-2021學年期間所修的課程，申請為通過/不通過的評分體制。不過他強調，如果只是更改幾門課程的評分，可能會引起大學的猜疑。如有必要，最好是更改整個學期或整個學年度的評分標準。

升學 疫情 教育

上一則

Spencer Way：九個月完成四門AP物理考試

下一則

有存款/股票/出租房 也能規劃申請高額大學助學金

延伸閱讀

Spencer Way：九個月完成四門AP物理考試

Spencer Way：九個月完成四門AP物理考試

陳肇新：成功申請法學院、商學院、研究所的培訓重點

陳肇新：成功申請法學院、商學院、研究所的培訓重點
想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握

想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握
（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津

（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津
場邊人語╱德州內戰 倒底誰讚

場邊人語╱德州內戰 倒底誰讚
新學期開始 領航學術補習中心讓孩子贏在起跑線

新學期開始 領航學術補習中心讓孩子贏在起跑線

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅
iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨