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Spencer Way：九個月完成四門AP物理考試

記者楊青／洛杉磯報導
時代學苑專任數學科學講師Spencer Way在教育展中主講「如何九個月完成四門AP物理考試」。（記者楊青／攝影）
時代學苑專任數學科學講師Spencer Way在教育展中主講「如何九個月完成四門AP物理考試」。（記者楊青／攝影）

「如何九個月完成四門AP物理考試」？時代學苑專任數學科學講師Spencer Way在世報教育展指出，目前美國高中四門AP物理分別是物理力學、電磁學、AP物理1和AP物理2，涉及到力學、光學、電學、現代物理等課程，使得學生在選擇的時間和申請大學的成績體現上存在一定落差，但若能彌補這一落差，就可能獲得成功申請大學名校的先機。

Spencer Way表示，過去四年，四門AP物理的考試人數差別很大。全國AP物理1考試人數最多，2017年達17萬左右，不僅人數最多，並且是其他三門AP物理考生的數倍。考生人數最少的電磁學，全國只有2萬多考生，AP物理2考生也很少，其主要原因是大多數美國高中因師資原因無法開設AP物理2，比如洛杉磯地區幾乎沒有公立學區提供AP物理2，造成AP物理2學生和考生很大的獨特性。

他表示，四科AP物理考試有三科主要考生都是12年級生，只有AP物理1主要考生是11年級生。因爲大多數高中到12年級才教微積分，但AP物理1只要三角代數就可以學習。

而從歷年學生考分可以看到，獲得五分的大多數是AP物理1的考生。美國高中生選擇AP物理1，在申請大學時讓學校看到他們學習物理的興趣和能力。在全國大約7000名選擇AP物理1的考生中，拿到5分的只有1000左右，換言之，每年應届高中生370萬人，拿到這一成績的不到0.1%，大大增強了提前念好物理課程學生的優勢，很可能成爲頂尖學校工科的爭取對象。

Spencer Way表示，時代學苑提供所有AP課程從零教起，所有AP科學教學由淺入深逐步涵蓋至AP課程的內容和深度，九個月完整講授全部課程，每周兩度考試演練，加上課後輔導，大幅節省高中生的時間並創造優秀成績。

美國 洛杉磯 教育

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