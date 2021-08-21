我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單

公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登鬆綁

陳肇新：成功申請法學院、商學院、研究所的培訓重點

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
全美大學成功策略創辦人陳肇新。（世界日報）
全美大學成功策略創辦人陳肇新。（世界日報）

全美大學成功策略創辦人陳肇新21日參與世界日報「2021秋季教育線上講座」，以「申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點」為主題演講，為家長及學生深入解析與指導。

大學本科畢業後申請研究所或專業學院，成為不少學生的選擇。像是醫學院、法學院、商學院、工程學院及專科研究學院，都是學生為未來的職業發展鋪路的選擇。

成功申請法學院需要具備那些重要條件？陳肇新說，法學院申請人首先必須要有邏輯推斷能力及正義感。想要進入像是耶魯大學哈佛大學的申請人，除了LSAT成績要好之外，另外也必須有閱讀理解能力、分析能力、寫作能力、發散思維及聚合思維。陳肇新提到，法學院錄取率約為10%。

談到商學院，陳肇新指出，從商必須要有發展未來及創新社會的潛力。要想進入名校，除了GMAT成績要在720分以上，申請人必須要有解決問題的能力、領導才能、管理能力、職業追求、商業社會實習機會及找對專業方向的才能。因為商業發展更需要的是創造需求，而不只是滿足需求。

不論是想申請哪一所研究所，陳肇新建議學生，持有打破傳統及重新創造社會未來的觀念，透過實踐經驗展現非凡的專長，將自己獨一無二的特點轉化為競爭優勢，並且相信自己。除了優秀成績之外，這些都是成功進入名校研究所非常重要的特質。

耶魯大學 哈佛大學 教育

上一則

想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握

下一則

Spencer Way：九個月完成四門AP物理考試

延伸閱讀

想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握

想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握
疫下升學如何變革 本報舉辦線上教育講座

疫下升學如何變革 本報舉辦線上教育講座
進名校 展現能力易受青睞

進名校 展現能力易受青睞
申請專業學院 提升就業競爭力

申請專業學院 提升就業競爭力
申請法學院/商學院/研究學院陳肇新博士 主講培訓重點

申請法學院/商學院/研究學院陳肇新博士 主講培訓重點
升學有困難？世報教育講座滿滿資訊幫你忙

升學有困難？世報教育講座滿滿資訊幫你忙

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅