想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan） （本報檔案照）

上醫學院、當醫生是許多華人學生和家長的夢想。全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan ) 在21日的世界日報教育展中分享了「成功申請醫學院的三大專業重點」。

陳肇新表示，臨床經驗（解決病人的痛苦，對病人有愛心等）、醫學研究（對醫學的深研和醫學發明的潛力）、疾病學習及案例分析（對某一種疾病的研究有特別的興趣和瞭解），是成功申請醫學院的三大專業重點。亞洲國家的醫學院主要是以學生的分數作為錄取的主要參考，美國 醫學院也一樣。但不同於亞洲的是，美國醫學院對申請人的考慮角度更多，所以挖掘自己獨一無二的競爭優勢非常重要。

陳肇新表示，美國的醫務人員一直不足，目前全美醫生的缺口仍在8至9萬左右，對於有興趣而且準備好的學生來說，現在是實現夢想的最好時期。他表示，多年來美國頂尖醫學院的申請人中，半數約為亞裔 ，其中很多是華人，包括普林斯頓，每年申請人中大約四成左右是亞裔，所以說很大程度是在亞裔學生之間競爭。與此同時，來自其他族裔的申請人的競爭也很激烈，比如舊金山醫學院每年大約7000人申請，得到面試 機會的6%左右，面試之後約有三分之二的人獲得錄取。

擁有多年從醫及升學顧問經驗，陳肇新表示，GPA3.8左右，MCAT518左右，將有80%的機會可以進入醫學院，中學生也有連讀的機會。但除分數之外，申請人對醫學追求的理由、對醫學理解和學習的能力、有無付諸行動、申請文章以及面試等，更加重要。

他表示，大學醫學院申請每年10月初開始，中學連讀申請6月初開始，提早開始、提早準備，申請晚了一步的學生，面試和錄取的機會都大大降低。