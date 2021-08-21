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（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津

記者楊青／洛杉磯報導
世界日報2021秋季教育線上講座，講師陣容強大。
世界日報2021秋季教育線上講座，講師陣容強大。

世界日報2021秋季教育線上講座今日下午1時（21日週六）登場，南加州近十家教育和升學輔導機構的專家們，將指導學生和家長們申請大學進名校，分析後疫情時代的大學招生政策變革，答疑解惑，眾多資訊，值得關注。

世界日報教育展每次都吸引大批聽眾。今年由於疫情持續原因，教育展采取zoom直播方式，歡迎家長和學生網上收看和旁聽。從下午1時至於5時的八場直播講座，將由七位專家主講。

八場講座精彩而緊凑：全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士將主講「申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點」和「成功申請醫學院的三大專業重點」，時代學苑專任數學科學講師Spencer Way主講「如何九個月完成四門AP物理考試」，教育輔導專家Richard Vincent Kim主講「頂尖20大學之路Road to Top 20 Colleges: Post-Pandemic College Admissions Strategies」，大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen主講「有存款/股票/出租房的家庭, 如何合法規劃,獲得高額大學助學金」、豪傑訓練中心創辦人周迪主講「如何申請藤校或頂尖私立大學」、史丹佛教學負責人Angie Wang主講「轉學生如何進名校」、飛達教育創辦人魏昕主講「亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊」。八場講座中六場為中文講座，英文講座兩場。

講員們還將針對疫情導致學生在家上網課，很多高中學生在校成績受影響，體育、社團活動等課外活動全部取消，如何表現爭取入學機會等後疫情時代所面臨的大學升學新挑戰作答。進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程等，也都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

上線連接：https://zoom.us/webinar/register/WN___G-7WolRJiUWZtx97ySxg

Richard Vincent Kim（左起）、周迪、Angie Wang、Sp...
Richard Vincent Kim（左起）、周迪、Angie Wang、Spencer Way、陳肇新、魏昕、Michael Chen。 （檔案照）

教育 疫情 升學

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