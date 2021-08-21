我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

記者丁曙／綜合報導
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）20日宣布，在洛杉磯曾經擁有多家中餐館的華人兄妹老闆盧燕（Yan Lu，譯音）和盧威廉（William Lu，譯音），已向洛杉磯高等法院承認串謀、偽造虛假銷售稅申報表和提交虛假銷售稅。盧燕並對提交虛假所得稅申報表的附加指控表示認罪。依法盧燕將被判刑三年，其中在縣監獄服刑一年和強制監管（Mandatory supervision）兩年；盧威廉將被判處兩年重罪緩刑（Felony probation），並在縣監獄服刑四個月。

總檢察長指出，盧燕和盧威廉除了服刑外，兩人共同支付了 218萬4696元欠款，其中164萬9499元支付給加州稅費管理局 (CDTFA)，以及53萬5197元支付給加州特許經營稅務委員會 (FTB)。這些金額包括所欠稅款、未繳稅款的利息以及調查費用。

加州稅務和費用管理局（CDTFA）調查人員2018年起開始，對被告名下的「一口福」餃子館（Mama‘s Lu Dumpling House）、「HY Gourmet，Inc.」、「Mama Lu Dumpling House Monterey Park, Inc.」和「Mama Lu Dumpling House, Inc.」進行了逃稅調查。

邦塔表示，十年來，被告無視加州法律，將他們的底線置於加州納稅人的利益之上。在此案的調查和起訴過程中，多機構的成功合作確保順利完成，並將欺騙加州納稅人的兩名被告繩之以法。他感謝參與合作的加州稅務和費用管理局、加州特許經營稅務委員會以及 地下經濟稅收追討工作組（TRUE）等其他成員機構的合作夥伴關係。

2018 年，加州稅費管理局調查處人員開始對 Mama's Lu Dumpling House Corp.、HY Gourmet, Inc.、Mama Lu Dumpling House Monterey Park, Inc. 和 Mama Lu Dumpling House, Inc. 進行銷售稅逃稅調查。調查揭示了一項從2008 年開始的為期十年的陰謀，兩名被告通過偽造其餐廳的月度銷售報告，少報了超過 1100 萬元的銷售額，並且逃避了106萬5642元的州銷售稅。 加州特許經營稅務委員會的一項調查還發現，盧燕通過少報銷售額，逃避了34萬3240元的州所得稅（state income tax）。

今年 1 月，盧威廉和盧燕被指控犯有 17 項罪名，包括串謀提交虛假銷售稅申報表，違反刑法第 182(a)(1) 條，違反了收入和稅收 7152(b) 和 7153.5 節，並且在違反收入和稅收法典 19705(a)(2) 和 19706 節的情況下提交虛假所得稅申報表。

在洛杉磯華人社區頗有名氣的一口福餃子館。（谷歌街景地圖）
在洛杉磯華人社區頗有名氣的一口福餃子館。（谷歌街景地圖）

加州 威廉 監獄

上一則

鑽石吧高速路車禍一人死亡

延伸閱讀

加州力破疫苗懷疑論 推「抗疫超人大戰COVID-19」

加州力破疫苗懷疑論 推「抗疫超人大戰COVID-19」
加州疫情不妙 確診住院死亡3升

加州疫情不妙 確診住院死亡3升
加州復甦強 增11.4萬就業機會

加州復甦強 增11.4萬就業機會
加州山火旺 焚風若來 日子難過

加州山火旺 焚風若來 日子難過
加州嚴控抽取河流用水 「限水令」違者1天罰1萬

加州嚴控抽取河流用水 「限水令」違者1天罰1萬
加州嚴重乾旱 重創60億杏仁產能

加州嚴重乾旱 重創60億杏仁產能

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅