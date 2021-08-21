洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）20日宣布，在洛杉磯曾經擁有多家中餐館的華人兄妹老闆盧燕（Yan Lu，譯音）和盧威廉 （William Lu，譯音），已向洛杉磯高等法院承認串謀、偽造虛假銷售稅申報表和提交虛假銷售稅。盧燕並對提交虛假所得稅申報表的附加指控表示認罪。依法盧燕將被判刑三年，其中在縣監獄 服刑一年和強制監管（Mandatory supervision）兩年；盧威廉將被判處兩年重罪緩刑（Felony probation），並在縣監獄服刑四個月。

總檢察長指出，盧燕和盧威廉除了服刑外，兩人共同支付了 218萬4696元欠款，其中164萬9499元支付給加州稅費管理局 (CDTFA)，以及53萬5197元支付給加州特許經營稅務委員會 (FTB)。這些金額包括所欠稅款、未繳稅款的利息以及調查費用。

加州稅務和費用管理局（CDTFA）調查人員2018年起開始，對被告名下的「一口福」餃子館（Mama‘s Lu Dumpling House）、「HY Gourmet，Inc.」、「Mama Lu Dumpling House Monterey Park, Inc.」和「Mama Lu Dumpling House, Inc.」進行了逃稅調查。

邦塔表示，十年來，被告無視加州法律，將他們的底線置於加州納稅人的利益之上。在此案的調查和起訴過程中，多機構的成功合作確保順利完成，並將欺騙加州納稅人的兩名被告繩之以法。他感謝參與合作的加州稅務和費用管理局、加州特許經營稅務委員會以及 地下經濟稅收追討工作組（TRUE）等其他成員機構的合作夥伴關係。

2018 年，加州稅費管理局調查處人員開始對 Mama's Lu Dumpling House Corp.、HY Gourmet, Inc.、Mama Lu Dumpling House Monterey Park, Inc. 和 Mama Lu Dumpling House, Inc. 進行銷售稅逃稅調查。調查揭示了一項從2008 年開始的為期十年的陰謀，兩名被告通過偽造其餐廳的月度銷售報告，少報了超過 1100 萬元的銷售額，並且逃避了106萬5642元的州銷售稅。 加州特許經營稅務委員會的一項調查還發現，盧燕通過少報銷售額，逃避了34萬3240元的州所得稅（state income tax）。

今年 1 月，盧威廉和盧燕被指控犯有 17 項罪名，包括串謀提交虛假銷售稅申報表，違反刑法第 182(a)(1) 條，違反了收入和稅收 7152(b) 和 7153.5 節，並且在違反收入和稅收法典 19705(a)(2) 和 19706 節的情況下提交虛假所得稅申報表。