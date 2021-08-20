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華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

記者王若然╱洛杉磯報導
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）
遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

聯邦調查局（FBI）探員登門問話，似乎是在電影中才能見到的場景，但其實也發生在南加社區。律師指出，有不少華人都遇到過自稱是FBI的探員突然登門拜訪。然而大多數人不知道，民眾有拒絕回答FBI探員問題的權利。因為如果回答探員的問題一不留神，很可能會觸犯法律，成為被捕的理由。

近日一位讀者反應，有兩名自稱是FBI探員的人突然登門造訪，表示想要問一些問題，對方並出示了工作證件。但這位民眾表示，他根本不確定對方的證件是否真的，因為他也沒看過FBI探員的身分證件。這位讀者坦言對FBI探員突然登門拜訪，有些吃驚，且一度懷疑對方是否是詐騙集團成員。

律師鄧洪指出，正所謂「無事不登三寶殿」，FIB探員到訪一般有兩個原因，一是已經把當事人列為嫌疑人，二是當事人為證人，可能與某人或某事有聯繫。

對於FBI登門造訪，鄧洪和另一位律師劉龍珠都建議，民眾可以拒絕回答FBI的問題。劉龍珠說，民眾有權利拒絕回答探員的問題，也有權利要求通過律師與探員聯繫。但更重要的一點是，民眾不能撒謊，這會構成聯邦犯罪，如被定罪可能被判刑五年。因此「這是很大的風險。」

劉龍珠說，因為有的華人英文不好，有可能因為語言問題造成溝通誤解，被探員當成是在撒謊，這樣的誤會很可能導致當事人鋃鐺入獄。

還有一個原因是與FBI探員對話，「陷阱」太多。鄧洪說，民眾雖然不可以撒謊，但是探員可以。他們有時假借了解別的事物為由，故意套取當事人的話。如果探員抓住民眾撒謊的把柄，可能以此威脅強迫民眾配合調查。有很多案例都是因為與探員交談，當事人由證人變成嫌疑人，最終被起訴。

另外，即使探員口頭答應當事人只是第三方證人，不會被起訴，也不能相信，只有通過律師與其達成白紙黑字協議，才算數。

鄧洪建議民眾遇到FBI探員，首先回絕答話，並讓他們與自己的律師聯繫。律師會找FBI了解當事人是被當做嫌疑人還是證人。如果FBI想要獲得的信息確實與當事人無關，律師經過判斷後可再讓當事人與探員聯繫。被FBI探員找上「不是好事情。」民眾要知道自己的權益，不要輕易與他們搭話。

劉龍珠說，為了確定是真實的FBI探員，民眾除了要求對方亮出工作證件，還可以要求有對方的名片，以便打電話過去確認。

劉龍珠表示，南加州華人遇到FBI登門造訪其實不在少數。華人常涉及的案子包括洗錢案等。

鄧洪也表示，確實有不少華人遇過FBI探員突然造訪。除了被列為某案的嫌疑人或證人之外，FBI還可能在發展潛在線人，幫助破獲某案。

FBI 華人 南加

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