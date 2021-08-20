洛縣未接種疫苗中青年 住院率1個月暴增226%

18歲至49歲成人未接種疫苗確診者住院比例開始上升，自7月7日起至今已增加了226%。（本報檔案照）

洛杉磯縣20日新增3361例確診、31例死亡、1786人住院，當日的確診率為3.6%。洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，根據目前住院情形來看，住院者大多數是未接種疫苗 的50歲以上長者，但18歲至49歲成人未接種疫苗確診者住院比例開始上升，自7月7日起至今已增加了226%。

費若強調，沒打疫苗的民眾較不容易對抗病毒，而接種疫苗人士即便確診，住院比例迄今仍然維持低水平，這也證實了，打新冠疫苗的效果顯著，疫苗能夠有效保護大家變成重症。呼籲12歲以上的未打疫苗者趕緊去打疫苗。另外，目前洛縣也已開放讓免疫力較弱的族群打第三針加強針，她也鼓勵有需要者趕緊補打一針。

打疫苗儼然將成為能夠進出入公眾場合的必要條件。州政府日前已宣布，超過1000人的市內活動，都得要求參與人出示疫苗接種卡，或者出示72小時內的新冠檢驗陰性報告。這項新規將於9月20日生效。除了此項新規外，州政府也要求所有學校的教職人員，必須每周接受新冠檢測 ，或者出示疫苗接種卡。另也規定在醫療機構的人士，都得在9月30日前完成疫苗接種。

洛縣疫情沒有降溫跡象，洛縣衛生局再次強調「新冠檢測」的重要性。呼籲民眾若檢測結果為陽性，或曾經接觸過確診患者的民眾，最好待在家隔離，並配合該局做追蹤病例調查。衛生局將致電確診者討論隔離措施及防疫方法等，電話上將會顯示「LA Public Health」或者833-641-0305，請民眾盡量不要漏接。若得知自己確診，民眾也可撥打833-540-0473上報。