華裔小童星赫小哈在兩部將上映的電影都擔綱要角

赫小哈扮演的是片中的女兒。「五彩繽紛」電影海報。（胡安提供）

來自南加州 的華裔小童星赫小哈（Harmonie He）雖然今年才12歲，但演藝經驗已有五年。本月更是迎來她參演的兩部電影 ，「五彩繽紛」(Confetti)和「尚氣與十環傳奇」的雙雙上映。

「五彩繽紛」是由金馬獎得主、華裔導演 胡安15年磨一劍執導完成的電影，8月20日在北美院線上映，將成為疫情後首部在美主要院線上映的中國電影。赫小哈是主角之一，扮演的是片中的女兒。該片去年在中國已經上映，北美檔一直因疫情延後。而這一延後，便與赫小哈參演的另一檔電影「尚氣與十環傳奇」，也幾乎要「撞」到同月上映。「尚氣與十環傳奇」訂9月2日在全美上映。不過赫小哈似乎保持平常心，並沒意識到自己已成小影星。

赫小哈的母親Synthia He表示，女兒踏上演藝之路是五年前一次偶然機會。當時Synthia自己參加了一個小廣告的拍攝，期間聊天得知一個美國電影學院（AFI）的學生劇組正在找一位小演員，於是便讓女兒試試，沒想到被導演相中。而這部片正是台灣年輕女導演阮鳳儀在校時的獲獎作品「姊姊」，赫小哈在這部片中的表現突出，也吸引到「五彩繽紛」的主創人員關注，在試鏡時從幾百個小演員中脫穎而出被選中。隨後去年在「尚氣與十環傳奇」中，她又扮演了主角尚氣與十環傳奇的妹妹的童年時期。

Synthia回憶，女兒參演「姊姊」時才七歲，但一嘗試就喜歡上了演戲。當時她沒有經驗，導演很細心講解，一邊演一邊學。但無奈孩子年紀太小，無法像成年人一樣堅持工作太長時間。有一次還因為太累了，大家只好等她睡了一會再繼續拍。不過等到八歲時拍「五彩繽紛」，就可以每天連續拍攝了。

美國法律對兒童演員的保護非常完善。Synthia解釋，法規要求劇組如果在學期中拍攝的話，必須給小演員提供老師，每天有累計三小時上課時間，劇組需提供網路和固定位置供教學使用。例如「尚氣與十環傳奇」在悉尼（亦稱雪梨）拍攝時，劇組還需從加州雇老師隨組，以便跟上加州的課程。由於赫小哈當時在「五彩繽紛」是主演，因此有一對一的老師教學，在拍攝間隙上課。

結果沒想到赫小哈學得比在學校裡還快，拍完那部戲回學校考試是全班第一，還是全年級唯一一個數學英語都是滿分的孩子。Synthia認為，這除了是一對一上課以外，還有部分原因是因為女兒實在很喜歡演戲，而她知道如果想要獲得學校許可去演戲的話，成績必須達標才能拿到校方簽字，因此在功課方面非常主動。

赫小哈似乎頗有表演天賦，她能在拍哭戲時看起來很傷心，導演一喊咔她就立刻笑了，這讓她母親都覺得很神奇。赫小哈在哈岡學區和核桃學區，從小學一直讀雙語班，因此中文很好，這也為她的演藝能力加分，「畢竟華人的臉，拍戲不會中文是很大障礙」。

她的母親還表示，孩子能吃苦且適應能力強，或許和從小學舞蹈有關。有時外出參加舞蹈比賽也要一整天，因此像劇組裡的長時間拍戲很累她也能適應。而拍戲時常常一個鏡頭要重複很多次，有些小演員會很煩很抗拒，而赫小哈對此則不反感。日前「尚氣與十環傳奇」首映時走紅毯，有很多媒體訪問，赫小哈雖然內心緊張，但看起來臨場反應都很不錯。

不過小小年紀就開始工作，其母Synthia也認為有好有壞，好處是鍛鍊了孩子，每次進劇組會接觸許多不同的人，包括不好的人。比如在紐約拍攝時，遇到對華人不太友好的人，也要學習如何處理以及與人打交道，這讓她適應能力很強。不過讓做母親的擔心的是，孩子年紀還小就失去了童年單純輕鬆的生活，懂得太多事，想得也多，對她心理負擔比較大。

由於拍戲時一定要有監護人在場，通常都是Synthia陪女兒，有時也變成她的全職工作。但家中還有兩個小兒子需要照顧，令Synthia也忙不過來。不過看到女兒真心喜歡表演，Synthia也希望女兒只要不耽誤功課，能有更好機會在這條路上發展。