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洛縣兩個華人多的學區開學 均傳出有多例感染

記者啟鉻／洛杉磯報導
學生陸續開學。（家長提供）
學生陸續開學。（家長提供）

南加州聖蓋博谷東區哈岡、羅蘭岡兩個華裔學生眾多學區，8月初陸續開學，實施面對面教學。眼下正值新冠肺炎變種病毒迅速傳播之際，因此學生開學學區對防疫很注意，畢竟很多家長都憂心忡忡。據兩個學區的華裔教委表示，開學後只發現少數學生出現新冠（COVID-19）感染陽性病例。由於防疫經費充足，學區防疫措施做得很到位，確保學生在新學年擁有安全健康衛生環境。

哈岡學區華裔教委會副主席張金生（Dr. Joseph K. Chang）表示，自8月4日開學後，學區陸續發現近十個感染病例；學區共有32個學校，這個數量的病例還是在很小的範圍內。由於州府撥付防疫經費充足，學區也特別小心，勿讓新冠病毒在校區傳播開來。學校一旦發現病例，立即上報學區。每個學校從體溫檢測、消毒、戴口罩及社交距離都嚴格要求，雖然保持社交距離在學校很困難。

張金生說，絕大多數家長還是願意將子女送到學校上課。從新學年學生返校上課數量看，本學期少了約700名學生，包括不願返校上課學生，還有多數是轉到其它學區的學生。對於疫情可能進一步發展，各校現在非常小心和謹慎面對。

據了解，哈岡學區開學後不到一周，有八所學校發現學生及教職員COVID-19感染病例。這些學校包括一所高中、一所中學及初中和小學，在沃克曼小學至少有三名學生出現感染症狀。

羅蘭學區教委會主席陳正治（Cary C. Chen）表示，學區8月9日開學，有十餘所學校在開學後出現學生感染病例，學區官網會公布各學校感染人數，目前有諾加雷斯高中及奧斯沃特學校均發現四例感染，其它學校有的發現二例，有的僅一例。為了及時發現感染者，每周三學區提供病毒陽性檢測，學生和家長都可獲免費檢測。

陳正治說，各學校目前都強化防疫措施，雖然對保持社交距離不是硬性要求，但還是要求盡量維持三呎距離，其它嚴格要求包括戴口罩、測體溫、洗手、消毒措施。對於新學年面授課，還是有少數家長擔心病毒感染，沒有讓子女到校上課，只能採取家庭授課，由學區提供教學資料。對於下一步，學區會遵從州府和縣府的規定。

華裔家長Joce Yu表示，她有子女在羅蘭學區上學，開學後孩子們很開心，但作為家長很擔心。部分學校已經出現感染病例，子女所在學校也在防疫方面做足了安排，上課時學生與學生之間有隔板。但午餐期間，學生們還是會聚集吃飯，面對面距離很近，令人擔心。所以一旦疫情再緊張，她還是寧願孩子們返回家中學習，因為在家長看來，子女健康比什麼都重要！

學生陸續開學。（家長提供）
學生陸續開學。（家長提供）
學生陸續開學。（家長提供）
學生陸續開學。（家長提供）

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