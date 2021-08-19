兩周往返中美 申請返中健康碼6次被拒 中美疫情兩樣情

洪先生從西雅圖飛上海的航班，臨行前因未申請健康碼無法登機，只能改簽。（洪先生提供）

美籍華人洪先生，上海一家全球網絡學校的創始人，他最近兩周往返中美兩國，途中遭遇不少窘境，因沒有申請健康碼，回中國 臨上飛機前被迫改簽，後又六次申請健康碼被拒，此行他還深刻體驗到中美兩國對待新冠疫情的天壤之別。

現定居上海的洪先生，為參加女兒在美國 的婚禮，訂了7月29日飛西雅圖的機票，兩周後再返回上海，「7月底所有上海至西雅圖的直飛航班都是一兩萬元人民幣，我選擇轉機，先從上海飛大連，再飛東京，最後飛西雅圖，機票價格是6000多人民幣。」

中國飛美國 護照過期 檢測 報告名字不符

訂機票時，洪先生發現自己的美國護照已過期，他趕緊申請，等拿到時已是上飛機的前一天，「我拿到護照後，馬上致電美國駐上海領事館，詢問疫情期間回美需準備什麼，領事館沒有答案，讓我自己上網查，我查到要做核酸檢測。」

28日下午，洪先生拿著台胞證在上海一家醫院做了核酸檢測，但報告要到第二天上午9時才能取出，「我上海飛大連的航班是29日上午8時，因此拜託朋友拿到報告後傳給我電子版。」

洪先生收到報告後發現，檢測報告是中文版，並顯示台胞證號碼，與他訂機票使用的美國護照信息不符，他不得不再次讓朋友去醫院，但醫院不同意修改成美國護照上的信息，只可以翻譯成英文版。

「我在日本登機飛美國前五分鐘，終於拿到英文版檢測報告，但上面的名字是漢語拼音，與護照名字不一致，日本航空公司當時就要求我寫保證書，一旦出現問題，自己承擔責任。」

飛往美國的途中，洪先生很是忐忑，擔心檢測報告無法過關，但到達美國機場後，他發現根本不需要提供核酸檢測報告就能順利入境，「費這麼大周折拿到檢測報告，竟沒有任何工作人員要我提供這份資料。」

美國飛中國 被迫改簽 六次申請健康碼被拒

在美國待了兩周後，洪先生按計劃準備返回上海，臨行前，他特意花了165美元，專門去做旅行用的核酸檢測，但在登機時，他被告知需要提供中國「防疫健康碼國際版」，這是微信上的一個小程序，「我打開健康碼一看，要求非常繁瑣，需要提供很多資料。」

申請「防疫健康碼國際版」，絕不是短時間內就能完成，洪先生無法登機，不得不改簽航班，延後兩天，當時西雅圖直飛上海的機票價格是1萬8000元人民幣。

從機場出來後，洪先生撥打中國駐美國領事館電話，了解到他之前做的核酸檢測是無效的，一定要選擇中國在西雅圖指定的三家檢測公司重新檢測。

在通過核酸檢測後，最主要的就是申請「防疫健康碼國際版，讓洪先生沒有想到的是，他申請了六次，但每次都被拒絕。第一次被拒是因為進入小程序路徑不對，其中有外國人路徑和中國國籍路徑，「我是美國護照，就以外國人路徑進入，但被拒絕，理由是我有台胞證，需以中國國籍登入。」

第二次被拒，是以中國國籍路徑登錄時，需填寫大陸身分證號碼，但洪先生是台灣人，並沒有這個號碼，他不得不重新選擇其他路徑進入。第三次被拒是少傳一份報告，「我做了兩個檢測，但其實有三個報告，一個是核酸檢測，一個是lgM抗體測試，第三個是N蛋白，我只上傳兩份，因此又被拒。」

接下來三次被拒分別是單獨補充資料沒有通過，需全部資料重新上傳；網絡不好導致斷線；小程序系統無法更新資料，只能重啟。 「我幾乎一整天都在做這件事，終於在第七次申請成功，拿到健康碼，之後順利登機。」

兩周內連續往返中美兩國，除了旅途中碰到諸多麻煩外，洪先生還深刻感受到中美兩國面對疫情的兩極化區別，他稱回到上海後，馬上就感覺進入完全不同的世界，「中國是把疫情當成戰爭在面對，全面戒嚴，標準化的檢測流程，但美國是當作平常事，所謂的隔離也沒有任何管制，美國民眾對於戴口罩也是可有可無。」