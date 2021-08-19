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南加內陸槍手與警方對峙遭擊斃 兩警員也受傷

聖伯納汀諾訊

加州內陸聖伯納汀諾縣近日發生縣警局巡邏警員遭槍擊事件，18日警方鎖定槍擊嫌犯，在對峙中嫌犯拒絕投降，行動中有兩名霹靂小組警員受傷，圍困嫌犯則遭警方擊斃。

縣警局警員遭槍擊事件發生在17日（周二）。18日警方追蹤到嫌犯，聖伯納汀諾市警局提供支持，並派出霹靂小組在高地市（Highland）將嫌犯包圍，地點在市區Victoria街和Rosemary路交匯處。警方在與嫌犯接觸中，嫌犯拒絕投降，並與警方交火。聖伯納汀諾市警局警官托馬斯表示，嫌犯被擊斃，是當地幫派成員。在交火中有兩名警員受傷，送往Loma Linda大學醫療中心救治，生命無礙。

警方隨後表示，遭擊斃嫌犯是Ervin Olikong，34歲，聖伯納汀諾市居民，屬當地幫派成員，有嚴重犯罪背景。2019年曾犯下使用致命武器攻擊罪，一直逃避警方追捕。聖伯納汀諾市警局局長Eric McBride表示，市區連續兩天有三名警員遭槍擊，說明司法系統在讓犯案人繩之以法方面出現問題，而這些犯案人正在各地對警員生命造成威脅。

據媒體報導，縣警局警員遭槍擊事件發生在17日午後約4時14分，當時一名警員駕巡邏車停在Stop標記線前，位於聖伯納汀諾市Bobbett街和Olive路交匯處，遭槍擊受傷，同時警車起火。不清楚是什麼原因導致警車燃火。據警方調查，槍手使用一支攻擊步槍。

槍擊 幫派 加州

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