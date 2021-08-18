化危機為商機 台僑成衣企業家轉型做口罩訂單供不應求

台僑工業市成衣業者程楨。（記者啟鉻／攝影）

新冠肺炎疫情 爆發後，南加部分企業運營受到很大影響。工業市華裔成衣業者程楨（Ken Cheng）將疫情危機變為轉機，利用庫存優質布料，生產加工防疫口罩 ，既彌補了疫情發生後成衣銷售不旺局面，又解決了庫存布料積壓的困擾。

程楨早年來自台灣，現在工業市經營一家品牌是AKWA的成衣公司，堅持在美製造（Make in USA），從最初自全美跳蚤市場批發零售起步到如今擁有自己公司的物業、近30名員工、五個加工企業。他說，企業進程中雖然有些起起伏伏，也有上當受騙經歷，但總是能夠很穩定發展。

2020年初新冠肺炎疫情發生後，縣府頒布強制居家令，非必要企業被勒令關門歇業。一下子公司電話無人來詢問業務，更無訂單。他和一起經營生意多年的弟弟程珩（Henry Cheng）感覺很吃驚、也很擔心，企業下一步該怎麼辦？這麼多員工還需要賺錢養家。

程楨發現疫情導致口罩需要猛增。醫療機構希望城、河濱市府等多個單位相繼來詢問他，是否能生產醫用口罩或普通一次性口罩，讓他突然看到了企業發展商機。他說，對於希望城的醫用口罩需求，由於防病毒要求標準太高，憑藉公司當時的能力，一時達不到。但醫用口罩需要的病毒過濾層即「不織布」，倒可以在公司生產口罩時使用上。可是當時公司只有一些庫存的優質布，到哪裡去尋找「不織布」呢？

不織布常用於生產N95口罩，常見環保購物袋等產品。但因疫情，各地都以生產口罩為由，拒絕對外輸出「不織布」。

為了尋找「不織布」，程楨煞費苦心。對於企業家來說，時間就是金錢、效率就是生命。他在網上查詢，偶然發現南加一個企業有「不織布」供貨，而這家企業正巧就在他公司附近。就這樣，他獲得了部分「不織布」的產品。公司員工之後加班加點，生產了第一批帶有「不織布」過濾層的普通防疫口罩加強版，可以在口罩夾層中更換過濾層，一個口罩就可以反復使用，而且還能強化防疫功能。

程楨說，雖然這種口罩比不上一線醫護人員使用的N95口罩，但作為普通人士佩戴，足可避免一般環境病毒侵害。

程楨利用「不織布」生產的口罩，一經推出，立刻收到不少訂單和詢問，最多時一個月生產超過20萬個，相對彌補了疫情爆發後成衣銷售不旺局面，也解決了部分庫存優質布料積壓的困擾。

他表示，雖然公司及時提供防疫口罩，但疫情發展起起伏伏，口罩訂單數量也時多時少。公司還是本著生產成衣為主，開闢成衣網路銷售，目前網上銷售數量較比疫情前增加兩倍，發展空間很大。基本上現在成衣銷售已經接近疫情前水平。