南加環球影城萬聖節恐怖之夜捲土重來

好萊塢環球影城18日公佈今年萬聖節恐怖之夜的完整景點陣容,包括以「終極大清洗(The Ultimate Purge)」、「鬼入侵(The Haunting of Hill House)」等恐怖電影改變的驚怵場景。(Netflix)

好萊塢環球影城 18日公佈今年萬聖節 恐怖之夜的完整景點陣容,包括以「終極大清洗(The Ultimate Purge)」為特色的恐怖電車的回歸。今年也是繼去年因疫情中斷一年後,環球影城萬聖節恐怖之夜捲土重來。

環球影城18日還宣布,今年萬聖節恐怖之夜將從9月9日開始,至10月31日萬聖夜當天。今年萬聖節恐怖之夜將有三個恐怖區,「萬聖節 4:邁克爾邁爾斯的回歸(The Return of Michael Myers)將加入迷宮陣容。

環球影城表示,因爲新冠疫情持續,參加萬聖節恐怖之夜活動的遊客,在室內時將被要求戴口罩 ,但洛杉磯縣要求人們在參加超過1萬人的戶外大型活動時戴口罩的新衛生令將不適用。

環球影城發言人18日表示,遊客和工作人員的健康和安全是他們的首要任務,活動將會遵守洛杉磯縣衛生準則,該準則目前要求在所有室內場館佩戴口罩,無論是否已經接種疫苗。

今年環球影城萬聖節恐怖之夜的場景還包括:Netflix廣受好評的超自然驚悚片「鬼入侵(The Haunting of Hill House)」的改編場景;熱門電影德州電鋸大屠殺的電鋸殺人魔殺人改變場景;Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives恐怖怪物改編場景;由1973年傳奇電影Exorcist為原型建造的迷宮;潘多拉魔盒中的可怕生物改編的場景;熱門電視連續劇「行屍走肉(The Walking Dead)」為原型製作的恐怖場景。

恐怖區的場景也是根據熱門恐怖和驚怵電影設計,包括Universal Monsters:Silver Scream Queenz,是第一個以新娘為特色的全女性恐慌區;Chainsaw Rangers,一群惡魔般揮舞著電鋸的瘋子隨時準備襲擊遊人;紐約街變成了「惡魔之城」,那裡有嗜血惡魔尋找夜總會出來在夜裡徘徊的人。

環球影城表示,今年的恐怖之夜的音響效果也相當震撼,遊客要有心理準備。