四年內瘋狂奪三命 洛縣警懸賞8萬緝兩兇

兩名嫌疑人示意圖（洛杉磯縣警局提供）

南加洛杉磯 縣警局的偵探日前發現，兩名嫌疑男子涉嫌在2014年至2018年期間，在東洛杉磯殺害三人。目前警方懸賞8萬，準備抓捕這兩名連環兇案的嫌犯。

2014年2月，一名男子被發現死在他的SUV 車中；2015年7月，另一名男子在停車場被槍殺；2018年4月，一名婦女在帳篷內被槍殺。乍看這三起兇殺案似乎沒有什麼關聯，但現在偵探們認為，是兩名嫌疑人聯手參與了2014至2018年發生在東洛杉磯的這三起謀殺案。

警局偵探Ray Lugo正在與他的搭檔Leo Sanchez，一起調查這三起案件。 Lugo說，之前不同的偵探一直在分別調查這些兇殺案，直到今年早些時候，有證據表明兩名男子可能是這三起謀殺案的共同幕後黑手。

Lugo說，彈道測試表明，同一把槍發射的子彈殺死了其中兩名受害者。同時，兩名嫌疑人認識這三名受害者，並不是隨意槍殺，但警方目前沒有透露兇案動機。

兩名嫌犯被描述為西裔男子，其中一名身材瘦削，20多歲；另一名體型看來較重，大約年長20歲。偵探認為，在所有三起兇殺案中，槍手應該是較瘦的這名嫌疑人，而另一名體型較重的男子則充當幫兇，以及協助逃跑的角色。

警局目前懸賞8萬元，以獲取嫌犯更多信息，準備全面抓捕他們。偵探認為，一些人可能目睹了兇殺案，或者對兩名嫌疑人有所了解，但因害怕報復而不願挺身而出。Lugo說，「我們需要知情者的幫助，我們擔心這兩名嫌犯可能會再次這樣做，他們已經殺了三個人，有什麼能阻止他們殺第四個？」