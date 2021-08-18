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一洲焦點／阿富汗撤軍 拜登的西貢時刻?新冠第三針開打

中國來美一路好辛苦 行前返美資訊混亂無所適從

記者楊青／洛杉磯報導
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

美國從8月1日開始取消留學生赴美限制，持有F／M簽證的學生將不受赴美禁令影響，可直接從中國前往美國無需在第三國中轉14天。正值秋季開學高峰，赴美人潮激增，讓目前仍屈指可數的中美航線航班雪上加霜。剛從中國國内抵達洛杉磯的華人表示，此次返美之旅猶如逃亡，相當遭罪。

因疫情與居住在巴沙迪那的太太和年幼的孩子分離長達18個月之後，沈先生8月13日搭乘中國國際航空公司航班，從北京轉首爾飛往洛杉磯，歸心似箭。

「我的機票是13日上午8時半從北京飛首爾，光是首都機場檢查就整整兩個半小時」，沈先生表示，他當天排的人隊，可以說一點不比這兩天登上新聞頭條的浦東機場來美出關隊伍短，「我清晨5點45分之前就到了機場，各種檢查一直搞到8點10分」他表示，往返北京和洛杉磯多年，每次準備兩個小時都已綽綽有餘，這次簡直掉層皮。

沈先生表示，近日國内一直在傳政府減少發放護照，以爲出國人員大大減少，到了機場才發現情況完全相反，搭機的人超乎意料地多，看上去幾乎全是留學生，每個學生都有好幾個家人護送。長長的人隊，審查非常緩慢。

好不容易排到自己，沈先生表示，機場海關首先要求他出示自己所有的身份證明，然後問他太太是什麽身份在美國居住，沈先生拿出太太從中國公民轉綠卡再轉美國公民的一堆證明；海關然後問孩子，沈先生拿出孩子的出生證，海關要求沈先生出示孩子的護照，沒有解釋為什麽，反正是要，沈先生翻遍自己的手機，幸好存有一張兒子護照的照片，然後再按海關要求找到機場文印處打印出來，才算過關。

接著進入防疫檢查，中文核酸檢測報告，口腔和鼻腔核酸檢測報告、出入境旅行體檢報告、健康聲明書等等，一堆各種掃碼。沈先生表示，以他的年齡各種掃碼絕對不是容易的事。等他緊趕慢趕完成所有的檢查和檢測，離飛機起飛只剩下20分鐘，「簡直嚇出好幾身汗」。

本以爲出了海關就平安無事，沈先生說，沒想到飛機到了首爾，轉換首爾到洛杉磯航班，同樣嚴格的程序又重複一遍，又是登機前折騰兩個半小時。

沈先生說，他完全沒有想到洛杉磯國際機場的情況這麽輕鬆，「完全看不出疫情重新嚴重起來」。

他說，洛杉磯國際機場入關檢查之寬鬆，和他在北京和首爾的經歷一樣讓人跌破眼鏡，只是情況完全相反。海關人員甚至都沒有問他任何問題，也沒有要他出示太太和孩子的身份證明，就在他的護照上蓋章放行。等他轉身要走了，邊防官才似乎想起問了一句「你幾時回中國？」整個過程就這麽一句話，到了海關更是無人檢查，沒有人要看他的健康報告，也沒有人測量體溫，一路暢通無阻。

沈先生表示，目前國内的來美資訊非常混亂，從官方查不到具體説法，老百姓只能靠各種媒體的資訊拼湊畫面，其中很多謠言和猜測，包括當事人、旅行社都在摸石頭過河。此次回美之前，他就聽説所有的來美簽證都要同時獲得美國駐中國使領館的豁免，否則到美國海關之後會被遣返，也聽説只是留學生需要獲得學校的補充證明才能回美，探親人員不用豁免；還有傳説登記疫情檢查需要口咽和鼻咽兩種證明，也有人說根本不用。他曾試圖打電話到美國駐京大使館詢問，但多次電話都沒有人接。

沈先生表示，此次回美的親身經歷讓他感覺目前從中國來美，和從美國前往中國的情況並不相同。比如他此次回美購買了轉機機票，全程經歷北京、首爾、洛杉磯；但他的同學從舊金山回中國，則不能中途轉機，被要求直航。

中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

洛杉磯國際機場 中國 美國公民

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