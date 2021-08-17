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洛男涉嫌製造車禍謀殺家人造成一死四傷

洛杉磯訊
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛大型貨車（big rig），導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金超過600萬元。（CHP）
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛大型貨車（big rig），導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金超過600萬元。（CHP）

洛杉磯縣一名男子日前涉嫌故意將他的多功能越野車，逆向行駛開上繁忙的101公路上並撞擊一輛大型貨櫃車（big rig），導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子17日面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金設為600萬元。

洛杉磯縣檢察官17日表示，31歲的洛杉磯居民塞薩爾·伊班·托雷斯 （Cesar Iban Torres） 涉嫌重大製造車禍謀殺案，面臨謀殺、謀殺未遂和虐待兒童等多項重罪，他還被控以致命武器襲擊他人和拒捕。26歲的受害人艾米·瓜達盧佩·加西亞 （Aimee Guadalupe Garcia）， 在車禍中試圖從托雷斯手中搶奪方向盤時喪生。目前托雷斯被關押在洛縣監獄。

謀殺車禍發生在12日晚10時左右，地點在101公路洛市安西諾地區。受害人的弟弟表示，車禍發生前幾小時，受害人打電話給他說，她的男朋友說受到政府追捕，上帝給了他毀滅世界的力量，並要他殺死全家人。受害人弟弟稱，他當時聽到電話中姊姊在請求她的男朋友，「請開慢點，我好害怕」。

檢察官指出，托雷斯上周四晚上駕駛一輛白色林肯多功能車，在101公路Haskell 大道附近路段，當時汽車在公路上由南向北行駛。幾分鐘之內，這輛 SUV與一輛巨型貨車正面相撞，女事主加西亞當場死亡。

加州公路巡警局表示，車禍發生後，托雷斯試圖逃離現場。趕到現場的警員用電擊槍將其制服，稍後被送往洛杉磯加大醫院治療。目前尚不清楚托雷斯是否飲酒或吸毒。車上三名孩子也被送往醫院治療，三人的年齡在七歲到18歲之間。

洛杉磯一名男子涉嫌故意將他的多功能車，逆向開上繁忙的101高速公路，撞擊大貨櫃車...
洛杉磯一名男子涉嫌故意將他的多功能車，逆向開上繁忙的101高速公路，撞擊大貨櫃車，導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷。（CHP）
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車，開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛...
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車，開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛大型貨車（big rig），導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金超過600萬元。（CHP）
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車，開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛...
洛杉磯一名男子上周四涉嫌故意將他的多功能越野車，開上繁忙的高速公路上，並撞擊一輛大型貨車（big rig），導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金超過600萬元。（CHP）
洛杉磯一名男子涉嫌故意將他的多功能車，逆向開上繁忙的101高速公路，撞擊大貨櫃車...
洛杉磯一名男子涉嫌故意將他的多功能車，逆向開上繁忙的101高速公路，撞擊大貨櫃車，導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷。（CHP）

車禍 洛杉磯加大 檢察官

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