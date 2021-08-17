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洛杉磯大都會水局發布警報呼籲民眾自發節約用水

洛杉磯訊
南加大都會水局呼籲民眾節水。（MWD）
南加大都會水局呼籲民眾節水。（MWD）

為應對南加日益惡化的乾旱局面，洛杉磯大都會水局17日發布警報，呼籲民眾自發節約用水，保護珍貴水資源。

據大都會水局官員表示，南加供水狀況嚴重受到兩個水源地極端乾旱影響，包括Northern Sierra和科羅拉多河，而這兩個水源地從未像今天這樣，水儲量因乾旱至歷史新低。水局委員會宣布，作為保護水儲量方法之一，就是強調盡可能節省每一滴水。此舉呼籲南加各水局及消費用戶自發節約用水。

大都會水局委員會主席Gloria D. Gray在聲明中指出，南加民眾在節約用水方面表現傑出，而且幫助水局能夠多年建立起水儲備資源。但現在，正需要這些水儲備度過嚴重乾旱之年，而且尚無法預料乾旱嚴重性在明年是否持續。如果乾旱嚴峻繼續下去，必須找到更多節水方法，共度時艱。

大都會水局此舉是繼聯邦開墾局（Bureau of Reclamation）歷史上首次對亞利桑納州、內華達州及墨西哥州在下一年度宣布限水令之後作出的，原因與科羅拉多河水量不足有關。聯邦政府的這項聲明來自內華達州Lake Mead水庫，屬於科羅拉多河最大水庫水位達到歷史最低，這是繼1930年代胡佛水壩建成以來，該水庫從未有過的最低水位。

大都會 南加 內華達州

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