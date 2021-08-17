我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

共和黨籍德州州長新冠確診 已完全接種仍染疫

洛縣一華人密集學區開學四天 就有四童感染新冠

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾聯合學區辦公室。(本報檔案照)
聖瑪利諾聯合學區辦公室。(本報檔案照)

進來各學區紛紛開學，並恢復面授課程。但因年齡以及各方面原因，並非所有學生都能接種疫苗，因此隨著變種病毒反撲，送孩子返校上課給家長帶來兩難的擔憂。華人聚集的洛杉磯縣聖瑪利諾學區剛開學四天，便出現四例學生確診病例。

在該學區執行學監Linda de la Torre於16日寄出的公開信中表示，「儘管新學年開局良好，但今天兩所小學之間有四名學生的新冠檢測呈陽性」。所有小學家長都收到了校長的常規通知，告訴他們校園裡有陽性病例，聖瑪利諾聯合學區的「新冠儀表板」上也報告了病例。

根據洛杉磯縣衛生局 (LACDPH) 的規定，那些被確定為密切接觸者的學生，也已收到了學校的單獨通知，吿知家長他們的孩子需要隔離七至十天。她表示，學區正在遵循所有LCDCPH的指南，以確保學生的安全。

根據聖瑪利諾聯合學區的「新冠儀表板」，確診的四名學生有一名在卡佛小學，三名在瓦倫丁小學。這兩所小學分別有580和630名學生在校上課。

有家長表示，瓦倫丁小學其中確診的幼兒園學生所在班級已經改為遠程上課，但兩個三年級確診的學生，其所在班級除了坐在確診學生周圍幾呎的孩子，被通知在家隔離以外，其他孩子仍要求回學校上課。有家長擔心其他孩子也有風險，畢竟三年級的孩子並不會乖乖待在座位上。

17日，學監Linda de la Torre再次發通知表示，學區在家長同意下，為學生提供自願參加的每周新冠測試。昨天（16日），卡佛小學進行了自願檢測，今天（17日）早上得知所有檢測結果均為陰性，「這是個好消息！」她提醒如果學生未滿18歲，對學生進行測試需得到家長同意。也再次提醒，校園內的所有學生和成年人，無論是否接種疫苗，在室內都須戴口罩。

de la Torre在16日的公開信中還表示，學區致力於全面開放面授課，為了按照LACDPH的要求，方便篩查、監測和報告所有新冠病例，學區目前正在招聘臨時的新冠合規支持人員。有五個職位可用一次性新冠資金資助。

公開信中也提醒家長，如果孩子出現類似新冠的症狀，如咳嗽、發燒或呼吸困難，請不要送孩子去學校，並致電孩子學校的前台向行政助理報告缺席情況。如果孩子檢測呈陽性，也務必以同樣方式通知學校行政助理。

目前學區表示還在繼續評估用餐地點和教室的物理距離。例如，中學增加了額外的戶外座位，以容納學生在外面吃午飯，其他學校也在進行類似的過程。

學區 檢測 聖瑪利諾

上一則

南加六縣的7月房價除兩縣外都比6月下滑

延伸閱讀

禍不單行 鼠患導致洛縣Schurr高中關閉延後開學

禍不單行 鼠患導致洛縣Schurr高中關閉延後開學
戴不戴口罩、打不打疫苗…校園對立 社會分化

戴不戴口罩、打不打疫苗…校園對立 社會分化
州長才說「染疫僅像小感冒」 密西西比8年級生病歿

州長才說「染疫僅像小感冒」 密西西比8年級生病歿
開學1周…屋崙學區爆疫情 2班級停課隔離

開學1周…屋崙學區爆疫情 2班級停課隔離
洛學區開學 檢測出包排長龍 陰性才能進校園

洛學區開學 檢測出包排長龍 陰性才能進校園
學區出色吸引遷入 瑞柏市亞裔10年增6成

學區出色吸引遷入 瑞柏市亞裔10年增6成

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛