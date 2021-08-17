洛縣一華人密集學區開學四天 就有四童感染新冠

聖瑪利諾聯合學區辦公室。(本報檔案照)

進來各學區 紛紛開學，並恢復面授課程。但因年齡以及各方面原因，並非所有學生都能接種疫苗，因此隨著變種病毒反撲，送孩子返校上課給家長帶來兩難的擔憂。華人聚集的洛杉磯縣聖瑪利諾 學區剛開學四天，便出現四例學生確診病例。

在該學區執行學監Linda de la Torre於16日寄出的公開信中表示，「儘管新學年開局良好，但今天兩所小學之間有四名學生的新冠檢測 呈陽性」。所有小學家長都收到了校長的常規通知，告訴他們校園裡有陽性病例，聖瑪利諾聯合學區的「新冠儀表板」上也報告了病例。

根據洛杉磯縣衛生局 (LACDPH) 的規定，那些被確定為密切接觸者的學生，也已收到了學校的單獨通知，吿知家長他們的孩子需要隔離七至十天。她表示，學區正在遵循所有LCDCPH的指南，以確保學生的安全。

根據聖瑪利諾聯合學區的「新冠儀表板」，確診的四名學生有一名在卡佛小學，三名在瓦倫丁小學。這兩所小學分別有580和630名學生在校上課。

有家長表示，瓦倫丁小學其中確診的幼兒園學生所在班級已經改為遠程上課，但兩個三年級確診的學生，其所在班級除了坐在確診學生周圍幾呎的孩子，被通知在家隔離以外，其他孩子仍要求回學校上課。有家長擔心其他孩子也有風險，畢竟三年級的孩子並不會乖乖待在座位上。

17日，學監Linda de la Torre再次發通知表示，學區在家長同意下，為學生提供自願參加的每周新冠測試。昨天（16日），卡佛小學進行了自願檢測，今天（17日）早上得知所有檢測結果均為陰性，「這是個好消息！」她提醒如果學生未滿18歲，對學生進行測試需得到家長同意。也再次提醒，校園內的所有學生和成年人，無論是否接種疫苗，在室內都須戴口罩。

de la Torre在16日的公開信中還表示，學區致力於全面開放面授課，為了按照LACDPH的要求，方便篩查、監測和報告所有新冠病例，學區目前正在招聘臨時的新冠合規支持人員。有五個職位可用一次性新冠資金資助。

公開信中也提醒家長，如果孩子出現類似新冠的症狀，如咳嗽、發燒或呼吸困難，請不要送孩子去學校，並致電孩子學校的前台向行政助理報告缺席情況。如果孩子檢測呈陽性，也務必以同樣方式通知學校行政助理。

目前學區表示還在繼續評估用餐地點和教室的物理距離。例如，中學增加了額外的戶外座位，以容納學生在外面吃午飯，其他學校也在進行類似的過程。