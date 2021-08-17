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南加六縣的7月房價除兩縣外都比6月下滑

記者李雪／綜合報導
與前一個月相比，南加大多地區的房屋價格已經開始下滑，銷量也全線下滑。（記者李雪／攝影）
與前一個月相比，南加大多地區的房屋價格已經開始下滑，銷量也全線下滑。（記者李雪／攝影）

7月的南加六縣地產數據顯示，與前一個月的價格相比，南加大多地區已經開始下滑，銷量也全線下滑。不過相比去年同期價格仍是兩位數增長。其中洛杉磯縣房價依然上漲，獨棟住宅屋中位數價格突破80萬元。

加州地產經紀協會(CAR)最新報告顯示，從6月到7月，洛杉磯縣現有單戶住宅的銷售價格中位數上漲 1.7%，從79萬6120元上漲到80萬9750元，比去年7月的66萬0340元上漲22.6%，橙縣獨立屋中位數價格則比6月下降4.2%，從113萬8000元降至 109萬元。不過仍比去年7月的88萬元中位價高出 23.9%。

南加六縣中，唯有洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）相比前一個月價格上漲不到2%，其他各縣都比6月價格下跌。而六縣的銷量則全部下降，尤其洛縣和橙縣的銷量比6月減少約13%。

該現象在整個加州都很普遍，從6月到7月，加州獨立屋的成交銷售量下降1.6%，比一年前下降 2%。儘管有所下降，但7月的銷售水平仍是過去六年中第二高的一個7月份，加州房屋銷售保持了年初至今27.3%的穩健增長.

CAR的報告稱，7月售出42萬8980套房屋，低於6月的43萬6020套，這數字經由季節性調整。「隨著我們從購房高峰期慢慢過渡到秋季，加州住房市場繼續從疫情高峰期的白熱化環境中恢復正常，銷售和價格都在放緩」，CAR主席Dave Walsh說，「然而市場仍然穩固，因為銷售額仍是過去六年中7月裡的第二高水平，中位數價格繼續以兩位數速度高於去年水平」，「住房供應雖然有所改善，但仍然緊張，市場競爭仍然激烈，房屋以創紀錄速度賣掉」。

從加州整體看來，在連續四個月創下歷史新高後，加州7月份房價中位數也下跌1%至81萬1170元，低於6月份的81萬9630元，但較去年7月的66萬6320元上漲21.7%。加州中位價連續第四個月保持在80萬元的基準之上。

「儘管比6月份創下的記錄峰值略下降，但加州的中位數價格仍然較高，因為供應限制繼續為房價提供上行壓力」， CAR 副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine說，「但隨著第三季度房屋庫存改善，以及市場在傳統淡季期間繼續正常化，房價應該會有所緩解」。

加州 房價 南加大

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